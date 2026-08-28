Το κόλπο για να βγάλετε καλή φωτογραφία την πανσέληνο με το κινητό

Η φωτογράφιση της πανσελήνου με ένα κινητό τηλέφωνο αποτελεί μια συχνή πρόκληση για πολλούς, καθώς το τελικό αποτέλεσμα συχνά απογοητεύει. Αντί για τις λεπτομέρειες του φεγγαριού, εμφανίζεται συνήθως μια λαμπερή σφαίρα με ακτίνες, χωρίς ευκρίνεια. Ωστόσο, υπάρχουν έξυπνα κόλπα που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα των φωτογραφιών, επιτρέποντας στον αισθητήρα της κάμερας να αποτυπώσει καλύτερα τη Σελήνη.

Η πρόκληση της σωστής έκθεσης

Το βασικό πρόβλημα κατά τη φωτογράφιση της Σελήνης είναι ότι η αυτόματη λειτουργία της κάμερας του κινητού προσπαθεί να φωτίσει ολόκληρο το σκοτεινό κάδρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερέκθεση του ίδιου του φεγγαριού, το οποίο εμφανίζεται ως ένας φωτεινός, θολός δίσκος χωρίς λεπτομέρειες. Παρόλο που τα smartphone δεν μπορούν να φτάσουν την ευκρίνεια μιας επαγγελματικής φωτογραφικής μηχανής, με τις κατάλληλες τεχνικές μπορεί κανείς να πετύχει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Σταθερότητα και χρονοδιακόπτης για καλύτερα αποτελέσματα

Μια σημαντική τεχνική αφορά τη μείωση της έκθεσης μέσω βίντεο. Καθώς τραβάτε βίντεο και έχετε κάνει ζουμ στο μέγιστο, η εικόνα μπορεί να κουνιέται. Για να αποφύγετε αυτό, είναι απαραίτητο να έχετε σταθερό χέρι, να κεντράρετε καλά στην πανσέληνο ή να χρησιμοποιήσετε ένα selfie stick για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Μια εναλλακτική λύση είναι να ακουμπήσετε τα χέρια σας σε μια σταθερή επιφάνεια, όπως ένα πεζούλι ή το καπό ενός αυτοκινήτου. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη των 2 ή 3 δευτερολέπτων μπορεί να αποτρέψει το κούνημα της συσκευής τη στιγμή που αγγίζετε την οθόνη για τη λήψη.

Χειροκίνητες ρυθμίσεις σε συσκευές Android

Για τους χρήστες Android, η διαδικασία μπορεί να γίνει πιο άμεση χάρη στη χειροκίνητη λειτουργία (Pro Mode ή Manual Mode) που διαθέτουν οι περισσότερες εφαρμογές κάμερας. Αυτή η λειτουργία προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο των παραμέτρων, χωρίς την ανάγκη για «πατέντες».

Σε αυτή τη λειτουργία, αυξάνετε την ταχύτητα κλείστρου (shutter speed) σε τιμές γύρω στο 1/250 ή 1/500 του δευτερολέπτου, καθώς το φεγγάρι είναι στην πραγματικότητα ένα εξαιρετικά φωτεινό αντικείμενο. Στη συνέχεια, ορίζετε την εστίαση στο άπειρο ή χειροκίνητα μέχρι η εικόνα να καθαρίσει στην οθόνη. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να επιτρέψετε στον αλγόριθμο της συσκευής να υπερφωτίσει το πλάνο.

Η λειτουργία πορτρέτου σε σύγχρονα κινητά

Σε αρκετά σύγχρονα μοντέλα κινητών τηλεφώνων, η λειτουργία πορτρέτου μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμη. Αυτή η λειτουργία επιβάλλει τη χρήση του φυσικού οπτικού τηλεφακού και απομονώνει εξαιρετικά το κεντρικό θέμα, αποφεύγοντας το ψηφιακό «θόλωμα» που συχνά δημιουργούν οι ευρυγώνιοι φακοί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Εστιάζοντας χειροκίνητα στο φεγγάρι και κατεβάζοντας ξανά την ένταση της φωτεινότητας, είναι δυνατόν να επιτευχθεί εκπληκτική οξύτητα στις άκρες του σεληνιακού δίσκου, αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες που συνήθως χάνονται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr