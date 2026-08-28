Ο Λάντερς Νόλεϊ έφτασε στην Αθήνα για την ΑΕΚ

Ο Λάντερς Νόλεϊ, η νέα μεταγραφή της ΑΕΚ, έφτασε το πρωί της Παρασκευής στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις υποχρεώσεις του με την «Ένωση», καθώς ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων και να ενσωματωθεί στο σύνολο του προπονητικού τιμ.

Η άφιξη στην Αθήνα και οι πρώτες ενέργειες

Ο Λάντερς Νόλεϊ προσγειώθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα το πρωί της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της παρουσίας του στην ομάδα της ΑΕΚ. Η άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωσή του στο πρόγραμμα της «Βασίλισσας».

Ο παίκτης είχε λάβει άδεια από την ομάδα, με αποτέλεσμα να χάσει τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας. Ωστόσο, πλέον είναι στην Αθήνα και οι επόμενες κινήσεις περιλαμβάνουν τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτών, ο Νόλεϊ αναμένεται να λάβει μέρος στην πρώτη του προπόνηση φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ, ξεκινώντας την επίσημη συνεργασία του με τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση και ο ρόλος του στην ΑΕΚ

Η απόκτηση του Λάντερς Νόλεϊ από την ΑΕΚ είχε ανακοινωθεί επίσημα στις 6 Αυγούστου. Ο πρώην παίκτης του Άρη έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της «Βασίλισσας», προσφέροντας λύσεις και εμπειρία.

Συγκεκριμένα, ο Νόλεϊ προορίζεται για τη θέση του small forward, όπου αναμένεται να προσφέρει σημαντικές βοήθειες. Η παρουσία του κρίνεται κομβική για την ενίσχυση του επιθετικού παιχνιδιού της ομάδας από την περιφέρεια, καθώς διαθέτει ικανότητα στο σκοράρισμα και στη δημιουργία.

Το δίδυμο στην περιφέρεια με τον Μπάρτλεϊ

Ένας από τους βασικούς λόγους της απόκτησης του Λάντερς Νόλεϊ είναι η δημιουργία ενός ισχυρού διδύμου στην περιφέρεια της ΑΕΚ, μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Οι δύο παίκτες αναμένεται να συνθέσουν μια δυναμική συνεργασία στον τομέα του σκοραρίσματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ θα αγωνίζεται στη θέση «2» (shooting guard), ενώ ο Λάντερς Νόλεϊ θα καλύπτει τη θέση «3» (small forward). Αυτή η διάταξη αναμένεται να προσδώσει στην «Ένωση» μεγαλύτερη ευελιξία και επιθετική δύναμη, εκμεταλλευόμενη τις ικανότητες και των δύο παικτών στην εκτέλεση και τη δημιουργία φάσεων.

Η πορεία του Νόλεϊ την περασμένη σεζόν

Ο Λάντερς Νόλεϊ έρχεται στην ΑΕΚ έχοντας μια εξαιρετική σεζόν στο ενεργητικό του. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας του γαλλικού πρωταθλήματος, υπογραμμίζοντας την αξία και την ποιότητά του ως παίκτης.

Συγκεκριμένα, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Νανσί στη Γαλλία, ο Νόλεϊ κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά. Μέτρησε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους ανά αγώνα, ενώ παράλληλα είχε 4.5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν την πολυδιάστατη προσφορά του στο παιχνίδι, τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία για τους συμπαίκτες του.

Η εμπειρία από το πρωτάθλημα Συρίας

Πέρα από την παρουσία του στο γαλλικό πρωτάθλημα, ο Λάντερς Νόλεϊ είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Συρίας. Εκεί, φόρεσε τη φανέλα της ομάδας Αλ Ιτιχάντ Αλί, προσθέτοντας μια ακόμη εμπειρία στην καριέρα του.

Και σε αυτή τη διοργάνωση, ο Νόλεϊ διατήρησε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Με την Αλ Ιτιχάντ Αλί, είχε κατά μέσο όρο 21,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ ανά αγώνα. Τα στατιστικά αυτά επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί και να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στις ομάδες του, ανεξαρτήτως του επιπέδου του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta