Η εξάρτηση των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επιπτώσεις της

Η εξάρτηση των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Η συχνή και ανεξέλεγκτη χρήση των ψηφιακών πλατφορμών δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι νέοι είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που επηρεάζουν την ψυχολογική τους κατάσταση και την καθημερινότητά τους.

Ο Κωνσταντίνος Σιώμος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει αναλύσει τους μηχανισμούς που οδηγούν τους νέους σε αυτή την εθιστική συνήθεια. Η ανάλυσή του φωτίζει τις βαθύτερες αιτίες πίσω από την προσκόλληση των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μηχανισμοί που οδηγούν στον εθισμό

Ο καθηγητής Σιώμος εστιάζει την προσοχή του σε δύο βασικούς μηχανισμούς που τροφοδοτούν την εξάρτηση των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώτος είναι η διαδικασία της κοινωνικής επιβεβαίωσης, όπου οι νέοι αναζητούν διαρκώς την αποδοχή και την αναγνώριση από τους συνομηλίκους τους μέσω των likes, των σχολίων και των κοινοποιήσεων.

Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η έντονη ανάγκη για αποδοχή, η οποία ενισχύεται από το ψηφιακό περιβάλλον. Οι ανήλικοι αισθάνονται την πίεση να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι και να παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη εικόνα, προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί από την ομάδα τους. Αυτή η διαρκής αναζήτηση επιβεβαίωσης και αποδοχής καθιστά τη χρήση των πλατφορμών μια εθιστική συνήθεια.

Οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Η συχνή και αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα στους ανηλίκους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το άγχος και η κατάθλιψη, φαινόμενα που παρατηρούνται όλο και συχνότερα στις νεαρές ηλικίες.

Πέρα από το άγχος και την κατάθλιψη, η εξάρτηση αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα των παιδιών και των εφήβων. Οι επιπτώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου και την υιοθέτηση προστατευτικών μέτρων.

Προτάσεις για την προστασία των ανηλίκων

Ο ειδικός προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές για την προστασία των παιδιών από τις αρνητικές συνέπειες της εξάρτησης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βασικός πυλώνας αυτών των στρατηγικών είναι η προώθηση υγιών ψηφιακών συνηθειών, οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανηλίκους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με ισορροπημένο και ασφαλή τρόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της γονικής καθοδήγησης, καθώς οι γονείς καλούνται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επίβλεψη και την εκπαίδευση των παιδιών τους σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Η εκπαίδευση αυτή κρίνεται απαραίτητη για να αναπτύξουν οι νέοι κριτική σκέψη και να προστατευθούν από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο ψηφιακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: dedomeno.gr