Γιατί κάποιοι διατηρούν την αυτοπεποίθηση παρά τα λάθη τους;

Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να παραμένουν σταθερά σίγουροι για τον εαυτό τους, ακόμη κι όταν η πραγματικότητα αποδεικνύει επανειλημμένα το αντίθετο; Αυτό το φαινόμενο, όπου η υπερβολική αυτοπεποίθηση συνδέεται με λανθασμένες εκτιμήσεις και κακές αποφάσεις, αποτελεί αντικείμενο νέας έρευνας. Μια πρόσφατη μελέτη προσφέρει μια εξελικτική εξήγηση για το γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν δίκιο και δεν αλλάζουν στάση.

Η αυτοπεποίθηση ως κοινωνικό σήμα

Μια νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του University of Bath και του London School of Economics, προτείνει ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να λειτουργεί ως ένα σήμα προς τους άλλους. Αυτό το σήμα αφορά ικανότητες που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν άμεσα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το κόστος της σκέψης και της συμπεριφοράς που συνοδεύει αυτή την υπερβολική αυτοπεποίθηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ίδιου του μηχανισμού.

Σε καταστάσεις όπου πρέπει να εκτιμηθεί άμεσα η ικανότητα, η αξιοπιστία ή η καταλληλότητα ενός ατόμου για μια θέση, χαρακτηριστικά που συνήθως απαιτούν χρόνο για να διακριθούν, η αυτοπεποίθηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη ικανότητας. Αυτό εξηγεί γιατί κάποιοι μιλούν με μεγάλη βεβαιότητα για τις ικανότητές τους, ακόμη κι όταν τα αποτελέσματα τους διαψεύδουν.

Η αρχή του μειονεκτήματος και το κόστος

Οι ερευνητές συνδέουν αυτή την ιδέα με την αρχή του μειονεκτήματος (Handicap Principle) από την εξελικτική βιολογία. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, ένα χαρακτηριστικό μπορεί να αποτελεί αξιόπιστο σήμα ακριβώς επειδή έχει ένα κόστος. Αν η απόκτησή του ήταν εύκολη και ανέξοδη, η πληροφοριακή του αξία θα ήταν μικρή.

Ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της αρχής είναι η εντυπωσιακή ουρά του παγωνιού. Η διατήρησή της απαιτεί από το πτηνό να σπαταλήσει ενέργεια και να επιβαρυνθεί, και συνεπώς, η ύπαρξή της μπορεί να λειτουργεί ως ένδειξη της καλής φυσικής του κατάστασης. Με παρόμοιο τρόπο, το κόστος της υπερβολικής αυτοπεποίθησης βρίσκεται στις αποφάσεις που μπορεί να τη συνοδεύουν.

Οι συνέπειες των λανθασμένων αποφάσεων

Η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες κρίσεις ή σε υπέρμετρο ρίσκο, τα οποία με τη σειρά τους καταλήγουν σε αποτυχίες. Ωστόσο, οι συνέπειες αυτών των λαθών δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες για όλους. Ένα άτομο με υψηλότερη πραγματική ικανότητα ενδέχεται να έχει περισσότερες πιθανότητες να περιορίσει τη ζημιά όταν η υπερβολική αυτοπεποίθηση το οδηγεί σε λάθη.

Όπως εξηγεί ο Chris Dawson, καθηγητής Οικονομικών και Επιστήμης της Συμπεριφοράς στο University of Bath, «αν δεν υπήρχε κανένα κόστος από την υπερβολική αυτοπεποίθηση, όλοι θα μπορούσαν απλώς να φουσκώνουν όσο θέλουν τις ικανότητές τους και η αυτοπεποίθηση θα έχανε κάθε νόημα». Οι άνθρωποι με μεγαλύτερη πραγματική ικανότητα έχουν περισσότερες πιθανότητες να περιορίσουν τις συνέπειες των λανθασμένων αποφάσεων που προκύπτουν από την υπερτίμηση των δυνάμεών τους.

Με πληροφορίες από: ow.gr