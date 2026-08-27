Οι πορτοκαλί γάτες: Γιατί θεωρούνται πιο φιλικές και ξεχωριστές

Οι πορτοκαλί γάτες, γνωστές και ως «ginger cats», συχνά δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι κάτι πιο ξεχωριστό και φιλικό. Παρόλο που κάθε γάτα, ανεξαρτήτως χρώματος, είναι μοναδική και διαθέτει τον δικό της χαρακτήρα, με φιλικές γάτες να συναντώνται σε όλα τα χρώματα, υπάρχουν έρευνες που προσφέρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις πορτοκαλί γάτες.

Η αντίληψη της φιλικότητας

Μια διαδικτυακή έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2015, στην οποία συμμετείχαν κηδεμόνες γατών, ανέδειξε ότι οι πορτοκαλί γάτες περιγράφηκαν από τους συμμετέχοντες ως ιδιαίτερα φιλικές. Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να οφείλεται στην προκατάληψη των ανθρώπων που αγαπούν τις πορτοκαλί γάτες. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό να υπάρχει και κάποιος γενετικός παράγοντας που να συμβάλλει σε αυτή την αντίληψη.

Ο ρόλος των γονιδίων και του φύλου

Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το πορτοκαλί χρώμα του τριχώματος στις γάτες συνδέεται με το φύλο. Στην περίπτωση του πορτοκαλί χρώματος, η πλειονότητα των γατών είναι αρσενικές. Οι αρσενικές γάτες θεωρείται, αν και αυτό δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, ότι μπορεί να είναι λίγο πιο κοινωνικές από τις θηλυκές.

Δεκαετής έρευνα σε πληθυσμούς γατών

Πέρα από τη διαδικτυακή έρευνα, μια άλλη μελέτη, η οποία διήρκεσε δέκα χρόνια (από το 1982 έως το 1992), διερεύνησε τη συχνότητα εμφάνισης της πορτοκαλί γονιδιακής παραλλαγής σε πληθυσμούς γατών. Η έρευνα αυτή περιλάμβανε 30 πληθυσμούς γατών στη Γαλλία, με δεδομένα να συλλέγονται από 56 έως 491 γάτες σε κάθε πληθυσμό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πορτοκαλί γάτες ενδέχεται να διαφέρουν από τις υπόλοιπες με διάφορους τρόπους. Η Karen Wu, Ph.D., η οποία έγραψε σχετικά με τη μελέτη για το Psychology Today, εντόπισε ορισμένες ενδιαφέρουσες τάσεις όσον αφορά τις πορτοκαλί γάτες.

Διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών

Μία από τις τάσεις που εντοπίστηκαν είναι ότι οι πορτοκαλί γάτες είναι συχνότερες σε αγροτικές περιοχές παρά σε αστικές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πορτοκαλί γάτες μπορεί να αναπαράγονται περισσότερο υπό συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες.

Όπως εξηγεί η Wu, στα αγροτικά περιβάλλοντα, το σύστημα ζευγαρώματος των γατών είναι περισσότερο πολυγαμικό. Τα αρσενικά τείνουν να ζευγαρώνουν με πολλές θηλυκές.

Με πληροφορίες από: topetmou.gr