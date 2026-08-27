Οι ψυχολόγοι εξηγούν γιατί ξεχνάμε ονόματα, αλλά θυμόμαστε πρόσωπα

Όταν συστήνονται πολλά άτομα ταυτόχρονα, είναι συχνό φαινόμενο να ξεχνάμε τα ονόματά τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής μνήμης. Αντιθέτως, σε τέτοιες καταστάσεις, η προσοχή μας συχνά επικεντρώνεται περισσότερο στη συζήτηση ή στην παρουσία του άλλου ατόμου, παρά στην απομνημόνευση του ονόματός του.

Η μνήμη και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα άτομα που δυσκολεύονται να θυμηθούν ονόματα τείνουν να είναι ιδιαίτερα ικανά στην απομνημόνευση προσώπων. Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα πτυχή του τρόπου λειτουργίας της ανθρώπινης μνήμης κατά τις κοινωνικές γνωριμίες.

Η εστίαση σε άλλα στοιχεία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, όπως η προσωπική ιστορία του συνομιλητή ή το πώς θα νιώσει πιο άνετα, μπορεί να ωθήσει το όνομα σε δεύτερη μοίρα. Αυτό σημαίνει ότι η προσοχή μας κατευθύνεται σε λεπτομέρειες που θεωρούμε πιο σημαντικές για την ποιότητα της επικοινωνίας.

Η εξελικτική διάσταση της μνήμες

Από εξελικτική σκοπιά, αυτό το χαρακτηριστικό της μνήμης εξασφάλιζε την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Ήταν αστείρευτα πιο σημαντικό για την επιβίωση να θυμάται κανείς το πρόσωπο ενός ατόμου παρά το όνομά του, καθώς αυτό επέτρεπε την αναγνώριση φίλων ή εχθρών.

Επομένως, η ικανότητα να αναγνωρίζουμε πρόσωπα έχει βαθιές ρίζες στην ανθρώπινη εξέλιξη, εξηγώντας γιατί μπορεί να υπερτερεί της απομνημόνευσης ονομάτων σε πολλές περιπτώσεις.

Προτεραιότητες στη γνωριμία

Αν και μπορεί να δημιουργείται η εντύπωση ότι η αδυναμία να θυμηθούμε ένα όνομα δηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η μεγαλύτερη αφοσίωση στα μη λεκτικά σήματα προσφέρει μια αυξημένη ικανότητα να «διαβάζετε ανάμεσα στις γραμμές» και να κατανοείτε πολύ περισσότερα από όσα απλώς λέγονται.

Επιπλέον, τα άτομα που δεν δεσμεύονται αυστηρά από τους κοινωνικούς κανόνες ή τις προσδοκίες τείνουν επίσης να ξεχνούν τα ονόματα πιο εύκολα. Αυτό οφείλεται στο ότι ιεραρχούν διαφορετικά τις προτεραιότητες κατά τη γνωριμία, δίνοντας έμφαση σε άλλα στοιχεία της αλληλεπίδρασης.

Με πληροφορίες από: iefimerida.gr