Το phubbing: Η συνήθεια του κινητού που βλάπτει τις σχέσεις και την ικανοποίηση από τη ζωή

Μια φαινομενικά αθώα συνήθεια, το λεγόμενο «phubbing», έχει αναδειχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά τόσο τις ερωτικές σχέσεις όσο και τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Ενώ υπάρχουν πολλές ενοχλητικές συμπεριφορές στην καθημερινότητα, το phubbing ξεχωρίζει ως μία από εκείνες που μπορούν να βλάψουν ακόμα και μια σχέση.

Τι είναι το phubbing και πώς προέκυψε ο όρος

Ο όρος «phubbing» αποτελεί έναν συνδυασμό των αγγλικών λέξεων «phone» (τηλέφωνο) και «snubbing» (περιφρόνηση). Οι ψυχολόγοι περιγράφουν αυτή την κατάσταση ως την πράξη κατά την οποία κάποιος αγνοεί τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά του, επειδή είναι πλήρως απορροφημένος από το κινητό του τηλέφωνο.

Αυτή η συμπεριφορά, αν και συχνά γίνεται ασυνείδητα, συνιστά μια μορφή περιφρόνησης προς τον συνομιλητή. Είτε πρόκειται για ένα ραντεβού είτε για μια απλή στιγμή με τον σύντροφο, η προσοχή μας θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να είναι στραμμένη στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας.

Η καθημερινή συνήθεια που επηρεάζει τις σχέσεις

Στη σύγχρονη εποχή, όπου τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνεχίζουν να κοιτάζουν την οθόνη του κινητού τους ακόμα και στις πιο προσωπικές στιγμές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα γρήγορο τσεκάρισμα των αθλητικών αποτελεσμάτων, μια ματιά στις συνομιλίες ή τα νέα της παρέας.

Ανεξάρτητα από τον λόγο, πρόκειται για μια συμπεριφορά που έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα συνηθισμένη. Το φαινόμενο αυτό έχει εξαπλωθεί ευρέως, καθιστώντας το μια κοινή πρακτική σε διάφορες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Οι επιπτώσεις στις ερωτικές σχέσεις και την ικανοποίηση από τη ζωή

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2023 ανέδειξε ότι το phubbing δεν είναι απλώς μια ενοχλητική ή αγενής συνήθεια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα μιας ερωτικής σχέσης. Συγκεκριμένα, όταν ένας σύντροφος ασχολείται υπερβολικά με το smartphone του, παρατηρείται μείωση τόσο στην ικανοποίηση από τη σχέση όσο και στην αντίληψη για την ποιότητά της.

Οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς δεν περιορίζονται μόνο στο πλαίσιο της σχέσης. Η μειωμένη ικανοποίηση από την ερωτική σχέση φαίνεται να συνδέεται και με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή γενικότερα. Αυτό υποδηλώνει ότι το phubbing έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην ψυχολογική ευημερία των ατόμων.

Το φαινόμενο πέρα από τα ζευγάρια

Το φαινόμενο του phubbing δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ζευγάρια ή στις ερωτικές σχέσεις. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι παρατηρείται να κοιτούν το κινητό τους ακόμα και όταν συνομιλούν με αγνώστους. Αυτή η συμπεριφορά έχει αρχίσει να προκαλεί εκνευρισμό σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που περιέγραψε η ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος. Για εκείνη, η κατάσταση αποτελεί μια διαρκή πηγή εκνευρισμού, καθώς πελάτες εισέρχονται στον χώρο κοιτάζοντας το κινητό τους, παραγγέλνουν μέσω αυτού και συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν ακόμα και κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησής τους.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr