Ο χρυσός κανόνας στη διακόσμηση που δεν πρέπει ποτέ να αγνοείτε

Η υπερβολική ομοιομορφία στα έπιπλα μπορεί να «σκοτώσει» τον χαρακτήρα ενός χώρου, σύμφωνα με μία interior designer, η οποία αποκαλύπτει τον βασικό κανόνα που δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπετε. Η διακόσμηση του σπιτιού δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και προσωπικότητας, κάτι που τονίζεται ιδιαίτερα από τους ειδικούς του χώρου.

Η άποψη της ειδικού

Η Kelly Wearstler, μέσα από τις εκτενείς εμπειρίες της στον χώρο του interior design, υπογραμμίζει στο αμερικανικό Apartment Therapy ότι η αγορά επίπλων σε σετ μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που μοιάζει περισσότερο με εκθεσιακό showroom παρά με ένα ζεστό σπίτι που αποπνέει γούστο και προσωπικότητα. Η ίδια θεωρεί ότι η υπερβολική ομοιομορφία αποτελεί ένα σημαντικό λάθος.

Αυτό το λάθος δημιουργεί μια αίσθηση ότι οι χώροι χάνουν την ψυχή τους και τη μοναδικότητά τους. Ένα από τα πιο σημαντικά tips της Wearstler αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διακοσμήσουμε με υπομονή και να αναδείξουμε την προσωπικότητά μας.

Γιατί η ομοιομορφία είναι λάθος

«Μην αγοράζετε όλα σας τα έπιπλα από το ίδιο κατάστημα», συμβουλεύει η Kelly Wearstler. Εξηγεί ότι ένας χώρος με όλα τα έπιπλα από την ίδια πηγή μοιάζει μονότονος και στερείται ενδιαφέροντος. Ακόμη και όταν τα έπιπλα διαφέρουν σε χρώμα ή σιλουέτα, οι σύγχρονοι προμηθευτές επίπλων, όπως για παράδειγμα τα καταστήματα τύπου IKEA, έχουν μια χαρακτηριστική αισθητική που γίνεται εύκολα αντιληπτή.

Αυτή η αναγνωρίσιμη αισθητική μπορεί να κάνει έναν χώρο να φαίνεται προβλέψιμος και χωρίς βάθος. Η ειδικός τονίζει πως η ομοιομορφία αφαιρεί την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τους κατοίκους του.

Η αξία της «ιστορίας» στον χώρο

«Ένα σπίτι χρειάζεται ιστορία», προσθέτει η Wearstler, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για βάθος και χαρακτήρα. Όλα τα νέα έπιπλα, όταν είναι αποκλειστικά καινούργια, κάνουν έναν χώρο να φαίνεται «ημερολογιακά σύγχρονος», χωρίς να έχει στοιχεία που να αφηγούνται μια πορεία στον χρόνο.

Η καλύτερη λύση, σύμφωνα με την ίδια, είναι η ενσωμάτωση παλιών κομματιών με σύγχρονα. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στον χώρο να αποκτήσει μια πολυεπίπεδη αισθητική και να δείχνει πιο ζεστός και φιλόξενος, με αντικείμενα που έχουν τη δική τους ιστορία.

Πώς να δημιουργήσετε έναν μοναδικό χώρο

Η ιδέα της συνδυασμένης αισθητικής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να θυσιάσουμε τις μοντέρνες τάσεις. Αντίθετα, η Kelly Wearstler προτείνει να αναμειγνύονται διαφορετικές υφές, τελειώματα και ξύλα. Αυτή η ποικιλία προσθέτει ενδιαφέρον και βάθος στον χώρο, αποφεύγοντας τη μονοτονία.

Επιπλέον, η ειδικός συμβουλεύει τον συνδυασμό καθαρών γραμμών με καμπύλες. Αυτό βοηθά στη δημιουργία μοναδικών χώρων, ακόμη και μέσα σε δημοφιλή στιλ διακόσμησης, όπως το Japandi ή οι γήινες παλέτες, προσδίδοντας προσωπικότητα και πρωτοτυπία.

Υπομονή και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα

Όπως τονίζει η ίδια, η διαδικασία της διακόσμησης πρέπει να είναι αργή και προσεκτική. Δεν χρειάζεται βιασύνη για να γεμίσει ένας χώρος, αλλά αντίθετα, πρέπει να γίνει με σκέψη και επιλογή κάθε αντικειμένου.

«Προχωράτε αργά και σταθερά», λέει η Wearstler. Αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει με το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος θα είναι διαχρονικός, προσωπικός και γεμάτος χαρακτήρα, αντί για μια πρόσκαιρη και ομοιόμορφη εικόνα.

Με πληροφορίες από: bovary.gr