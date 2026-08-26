Το χωριό του Πηλίου που προσφέρει δροσιά εν μέσω καύσωνα

Η χώρα έχει εισέλθει τα τελευταία 24ωρα σε κλοιό αδίστακτου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές να ξεπερνούν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς, καταφεύγοντας κυρίως σε παραλίες για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, υπάρχει ένα χωριό που αυτή τη στιγμή καταγράφει πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, έως και 6 βαθμούς Κελσίου κάτω από την υπόλοιπη χώρα.

Μια όαση δροσιάς στο Πήλιο

Πρόκειται για τα Χάνια στο Πήλιο, ένα χωριό που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Η υψομετρική του θέση είναι ο βασικός λόγος που του επιτρέπει να διατηρεί πολύ χαμηλότερα επίπεδα θερμοκρασίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, προσφέροντας μια σημαντική ανακούφιση από τη ζέστη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου, η θερμοκρασία στα Χάνια ήταν μόλις 21 βαθμοί Κελσίου. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει το χωριό ως ένα πραγματικό καταφύγιο δροσιάς, την ώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα σε άλλες περιοχές της χώρας.

Γεωγραφία και ιστορία των Χανίων

Τα Χάνια είναι χτισμένα στις πλαγιές του Πηλίου και αποτελούν τον ορεινότερο οικισμό του νομού. Η τοποθεσία τους είναι ιδιαίτερη, καθώς βρίσκονται πάνω στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Βόλο με τη Ζαγορά, καθιστώντας τα προσβάσιμα αλλά ταυτόχρονα απομονωμένα στην ορεινή τους ομορφιά.

Η απόσταση του χωριού από τον Βόλο ανέρχεται στα 26 χιλιόμετρα. Το όνομά του, το χωριό το οφείλει στα παλιά χάνια που υπήρχαν στην περιοχή. Αυτά τα χάνια φιλοξενούσαν τους ταξιδιώτες που διέσχιζαν την περιοχή, προσφέροντας τους καταφύγιο και ξεκούραση κατά τη διάρκεια των διαδρομών τους στα βουνά του Πηλίου.

Με πληροφορίες από: reader.gr