Μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα στη Βοιωτία: Ενισχύονται οι δυνάμεις, μηνύματα από το 112

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο κύρια μέτωπα στη Βοιωτία, στις περιοχές Στεφάνη και Άγιος Βλάσιος, με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη από ξηράς και αέρος. Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν το μεσημέρι της Τρίτης, έχουν οδηγήσει στην έκδοση πολλαπλών μηνυμάτων από το 112, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις σε απομάκρυνση. Η εικόνα από τον Άγιο Βλάσιο περιγράφεται ως ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι φλόγες κινούνται προς το βουνό.

Το χρονικό της εκδήλωσης και οι δυνάμεις στην Στεφάνη

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας, το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026. Για την αντιμετώπιση του μετώπου αυτού, κινητοποιήθηκαν άμεσα 62 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η και την 4η ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενοι από 18 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών σε αυτή τη δασική περιοχή. Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς η ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντασσόμενη στην κατηγορία 3.

Δεύτερο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο και ενισχύσεις

Αργότερα, ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε στην ίδια περιφερειακή ενότητα, στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά για την αντιμετώπιση αυτής της νέας εστίας. Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 17 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση στον Άγιο Βλάσιο έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ο δήμος Λεβαδέων παρέχει επίσης συνδρομή με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών. Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, χαρακτήρισε την εικόνα από τον Άγιο Βλάσιο ως ιδιαίτερα ανησυχητική, τονίζοντας ότι το μέτωπο έχει ανοίξει σημαντικά και οι φλόγες κινούνται προς το βουνό, γεγονός που μπορεί να καταστήσει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Μηνύματα από το 112 και η κατάσταση στην περιοχή

Λόγω της εξέλιξης των πυρκαγιών, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από την υπηρεσία 112. Το πρώτο μήνυμα, στις 17:27, αφορούσε την ενημέρωση των κατοίκων που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, είχε ήδη ηχήσει ένα μήνυμα του 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων.

Το δεύτερο μήνυμα, που εκδόθηκε στις 18:14, αφορούσε την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Τσουκαλάδες, με κατεύθυνση προς τη Λιβαδειά, για λόγους ασφαλείας. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, χρησιμοποιώντας τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα, για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης.

Διερεύνηση αιτιών και άλλες πυρκαγιές

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Βοιωτία, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία σταβλική εγκατάσταση φέρεται να έχει υποστεί ζημιές από τις φλόγες. Κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει επίσης ύποπτες κινήσεις πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα με τα μέτωπα της Βοιωτίας, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η εικόνα από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, κοντά στον ναύσταθμο, εμφανίζεται βελτιωμένη. Ωστόσο, πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στους Παρανύμφους Ηρακλείου, καθώς και στη θέση Κτυπημένα του δήμου Αλμωπίας στην Πέλλα. Για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα, εξετάζονται υπόνοιες για εμπρησμό, καθώς εντοπίστηκαν γκαζάκια σε τρία διαφορετικά σημεία, με την υπόθεση να διερευνάται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis