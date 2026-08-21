Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με την πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως καταγράφεται κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης του 2026. Ο οργανισμός ενημερώνει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ήδη ξεπεράσει σημαντικά τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών για την ίδια χρονική περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κορύφωση των κρουσμάτων παρατηρείται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση τις ερχόμενες εβδομάδες.

Η έντονη κυκλοφορία του ιού και η προειδοποίηση του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών στις 20 Αυγούστου 2026, ενημέρωσε για την πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η κατάσταση αυτή αφορά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης του 2026, με τον οργανισμό να συστήνει την συνεπή λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια.

Όπως επισημαίνεται από τον ΕΟΔΥ, ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων της λοίμωξης έχει ήδη υπερβεί κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενα έτη για την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό το δεδομένο ενισχύει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και προστασία.

Οι περιοχές με καταγεγραμμένα κρούσματα

Μέχρι στιγμής, κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στην Περιφέρεια Αττικής, όπου ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης παρουσιάζει πολύ αυξημένα επίπεδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Δεδομένου ότι η κορύφωση των κρουσμάτων συνήθως παρατηρείται από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο ΕΟΔΥ αναμένει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων τις ερχόμενες εβδομάδες.

Ομάδες υψηλού κινδύνου και συστάσεις προστασίας

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την επιτακτική ανάγκη για προστασία από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια. Αυτή η σύσταση απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό, αλλά με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Συγκεκριμένα, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή ή χρόνια υποκείμενα νοσήματα, κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για αυτούς τους λόγους, οι ευάλωτες αυτές ομάδες πρέπει να προφυλάσσονται από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια, εφαρμόζοντας όλα τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας.

Παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ιού και γενικά μέτρα

Οι εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, οι οποίες εκδίδονται κάθε Τετάρτη, παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την κυκλοφορία του ιού. Στις εκθέσεις αυτές καταγράφονται οι δήμοι όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει την κυκλοφορία του ιού στα κουνούπια των συγκεκριμένων περιοχών.

Ωστόσο, ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, ο οργανισμός συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr