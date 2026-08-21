Τα «έξυπνα γυαλιά» υπό περιορισμό: ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την πειρατεία οδηγούν σε μέτρα

Οι διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν νέες πολιτικές που αφορούν την χρήση των έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένες κάμερες, συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών Meta AI. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των θεατών και τον κίνδυνο παράνομης καταγραφής και πειρατείας κινηματογραφικών ταινιών. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την απαγόρευση των ίδιων συσκευών στις δικαστικές αίθουσες της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Πολιτικές περιορισμού στους βρετανικούς κινηματογράφους

Η Ένωση Βρετανικών Κινηματογράφων ανακοίνωσε ότι οι διαχειριστές των κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση έξυπνων γυαλιών. Αυτό περιλαμβάνει συσκευές όπως τα γυαλιά Meta AI, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένες κάμερες.

Η βασική αιτία πίσω από αυτή την απόφαση είναι οι αυξανόμενες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των θεατών. Παράλληλα, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον κίνδυνο παράνομης καταγραφής και πειρατείας κινηματογραφικών ταινιών, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Προηγούμενη απαγόρευση στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας

Η εξέλιξη αυτή στον χώρο των κινηματογράφων έρχεται λίγες ημέρες μετά από μία παρόμοια απαγόρευση που επιβλήθηκε στις δικαστικές αίθουσες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας είχαν απαγορεύσει τη χρήση των έξυπνων γυαλιών της Meta.

Η απόφαση των δικαστηρίων βασίστηκε στους αυστηρούς περιορισμούς που ισχύουν για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο εντός των δικαστικών χώρων. Αυτή η απαγόρευση αποτελεί μέρος ενός αυξημένου ελέγχου των δυνατοτήτων καταγραφής που διαθέτουν οι συγκεκριμένες συσκευές, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της προστασίας των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες.

Διαφοροποίηση πολιτικών και πιθανά οφέλη

Η Ένωση Βρετανικών Κινηματογράφων διευκρίνισε ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές δεν είναι ενιαίες για ολόκληρο τον κλάδο, αλλά διαφέρουν από κινηματογράφο σε κινηματογράφο. Συγκεκριμένα, ορισμένοι φορείς επιλέγουν την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των έξυπνων γυαλιών, ενώ άλλοι εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ένας συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων.

Παρά τις ανησυχίες, η Ένωση αναγνώρισε ότι τα έξυπνα γυαλιά ενδέχεται να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε άτομα με ειδικές ανάγκες πρόσβασης. Για τον λόγο αυτό, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα μέλη της, προκειμένου οι σχετικές πολιτικές να παραμένουν ισορροπημένες και κατάλληλες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας.

Νομικές ενέργειες και ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα

Την ίδια περίοδο που λαμβάνονται μέτρα στη Βρετανία, μια γερμανική οργάνωση υπεράσπισης δικαιωμάτων προχώρησε σε νομικές ενέργειες. Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, η οργάνωση ανακοίνωσε την κατάθεση ποινικής προσφυγής κατά της Meta και άλλων εμπλεκομένων στη διάθεση των συγκεκριμένων συσκευών.

Η προσφυγή αυτή επικαλείται ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα των πολιτών. Οι ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο τα έξυπνα γυαλιά μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων βρίσκονται στο επίκεντρο των νομικών αυτών ενεργειών, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί διεθνώς.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr