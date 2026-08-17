Πώς να βελτιώσετε το Wi-Fi σας όταν «σέρνεται» τα βράδια

Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο: κάθε βράδυ, γύρω στις επτά, η σύνδεσή σας στο Wi-Fi αρχίζει να σέρνεται. Οι βιντεοκλήσεις παγώνουν, οι ταινίες κολλάνε και οι ιστοσελίδες αργούν να φορτώσουν. Πριν βιαστείτε να κατηγορήσετε τον πάροχο ή να αγοράσετε έναν καινούργιο router, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την πραγματική αιτία αυτού του προβλήματος. Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, συχνά μέσα σε λίγα λεπτά και χωρίς κόστος, για να βελτιώσετε την κατάσταση.

Γιατί το Wi-Fi σας «σέρνεται» τα βράδια;

Η επιβράδυνση του Wi-Fi σας τα βράδια δεν είναι τυχαία και συνήθως δεν οφείλεται σε βλάβη του router σας. Το Wi-Fi λειτουργεί μέσω ραδιοκυμάτων, και ο αέρας γύρω από το σπίτι σας είναι ένας κοινός χώρος που μοιράζονται όλοι. Φανταστείτε το σαν έναν πολυσύχναστο δρόμο: όταν όλοι οι γείτονες, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το router σας, αποφασίζουν να κάνουν streaming βίντεο, να κατεβάσουν ενημερώσεις για παιχνίδια ή να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις ταυτόχρονα, ο «δρόμος» αυτός μποτιλιάρεται.

Ο router σας δεν επιβραδύνεται. Απλώς περιμένει ευγενικά τη σειρά του για να «μιλήσει» σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και δεκαπέντε άλλοι routers στην περιοχή. Αυτή η αναμονή εκδηλώνεται σε εσάς ως πάγωμα της βιντεοκλήσης, διακοπές στον ήχο ενός ηχείου ή μια ιστοσελίδα που χρειάζεται 8 δευτερόλεπτα για να φορτώσει, ενώ το απόγευμα φόρτωνε σε 1 δευτερόλεπτο.

Οι ζώνες συχνοτήτων: 2.4 GHz και 5 GHz

Το οικιακό Wi-Fi χρησιμοποιεί κυρίως δύο ζώνες συχνοτήτων: την 2.4 GHz και την 5 GHz. Η κατανόηση της διαφοράς τους είναι το κλειδί για τη βελτίωση της σύνδεσής σας.

Η παλαιότερη ζώνη 2.4 GHz έχει μόνο τρία μη επικαλυπτόμενα κανάλια (1, 6 και 11). Τρία κανάλια για μια ολόκληρη γειτονιά! Αυτή η ζώνη ταξιδεύει πιο μακριά και περνάει καλύτερα μέσα από τοίχους, γι' αυτό και σχεδόν κάθε φθηνή έξυπνη πρίζα, βιντεοκουδούνι, baby monitor και παλαιότερος φορητός υπολογιστής επιμένει να τη χρησιμοποιεί. Εάν ο router σας είναι διπλής ζώνης και δεν έχετε διαχωρίσει τα ονόματα των δικτύων (SSID), τα μισά από τα πιο παλιά σας συσκευές πιθανότατα προσκολλώνται στην 2.4 GHz από συνήθεια, ακόμα και όταν η 5 GHz θα ήταν πιο δυνατή.

Η ζώνη 5 GHz διαθέτει περίπου 19 χρησιμοποιήσιμα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτό ακούγεται υπέροχο, και τις περισσότερες φορές είναι. Ωστόσο, η εμβέλειά της είναι μικρότερη: η 5 GHz εξασθενεί μέσα από έναν συμπαγή τοίχο πολύ πιο γρήγορα από την 2.4 GHz. Σε ένα σπίτι, ένα σήμα 5 GHz που είναι 550 Mbps στο ίδιο δωμάτιο με το router μπορεί να είναι 40 Mbps δύο δωμάτια μακριά, μέσα από έναν τοίχο. Αυτό είναι ακόμα μια χαρά για streaming 4K, αλλά όχι ο αριθμός που υποσχόταν η συσκευασία.

Διαχωρίστε τα ονόματα των δικτύων σας

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά βήματα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαχωρίσετε τα ονόματα των δικτύων (SSID) για τις ζώνες 2.4 GHz και 5 GHz. Πολλοί routers διπλής ζώνης έχουν ένα ενιαίο όνομα δικτύου για ευκολία, αλλά αυτό συχνά οδηγεί τις συσκευές σας να συνδέονται αυτόματα στην πιο αδύναμη ή πιο πολυσύχναστη ζώνη 2.4 GHz, ακόμα κι αν βρίσκονται κοντά στον router.

Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στη σελίδα διαχείρισης του router σας (συνήθως πληκτρολογώντας μια διεύθυνση IP όπως 192.168.1.1 ή 192.168.0.1 στον browser σας). Εκεί, θα βρείτε τις ρυθμίσεις για το Wi-Fi και θα αλλάξετε τα ονόματα των δικτύων, δίνοντας ένα διαφορετικό όνομα για την 2.4 GHz (π.χ., «MyWiFi_2.4GHz») και ένα άλλο για την 5 GHz (π.χ., «MyWiFi_5GHz»). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τη ζώνη 5 GHz για τις συσκευές που την υποστηρίζουν και βρίσκονται κοντά στον router, εξασφαλίζοντας καλύτερες ταχύτητες και λιγότερη συμφόρηση.

Εξερευνήστε τα κανάλια DFS στη ζώνη 5 GHz

Μέσα στη ζώνη 5 GHz, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια που ονομάζονται DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτά είναι τα υψηλότερα κανάλια της 5 GHz, συνήθως από 52 έως 140. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι είναι συχνά λιγότερο πολυσύχναστα, επειδή πολλοί παλαιότεροι routers και κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

Εάν ο router σας υποστηρίζει κανάλια DFS, μπορείτε να δοκιμάσετε να τα χρησιμοποιήσετε για τη ζώνη 5 GHz. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις ρυθμίσεις του router σας, αφού έχετε διαχωρίσει τα ονόματα των δικτύων. Η επιλογή ενός λιγότερο πολυσύχναστου καναλιού μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην ποιότητα της σύνδεσής σας, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Βελτιστοποιήστε την τοποθέτηση του router σας

Η θέση του router στο σπίτι σας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του σήματος. Πολύ συχνά, ο router τοποθετείται σε ένα σημείο που δεν είναι ιδανικό από τον τεχνικό κατά την εγκατάσταση, απλώς και μόνο επειδή εκεί υπήρχε μια διαθέσιμη πρίζα ή μια βολική επιφάνεια.

Για να έχετε το καλύτερο δυνατό σήμα, ειδικά για τη ζώνη 5 GHz που έχει μικρότερη εμβέλεια και δυσκολεύεται να περάσει μέσα από τοίχους, προσπαθήστε να τοποθετήσετε τον router σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού. Αποφύγετε να τον κρύβετε πίσω από μεγάλα αντικείμενα, μέσα σε ντουλάπια ή κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές. Ακόμα και μια μικρή μετακίνηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κάλυψη και την ταχύτητα σε δωμάτια που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Πότε ένα νέο router δεν είναι η λύση

Πριν σπεύσετε να ξοδέψετε χρήματα για ένα νέο, ακριβό router ή ένα σύστημα mesh Wi-Fi, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι αυτά δεν θα λύσουν πάντα το πρόβλημα. Εάν η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην εξωτερική συμφόρηση των ραδιοκυμάτων στη γειτονιά σας, ένα νέο router δεν θα κάνει θαύματα.

Ένας καινούργιος router μπορεί να προσφέρει καλύτερη κάλυψη ή πιο σταθερή σύνδεση εντός του σπιτιού σας, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι ο αέρας είναι γεμάτος σήματα από άλλους routers. Εάν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω βήματα και το πρόβλημα παραμένει, ίσως η αιτία να είναι η ίδια η σύνδεση του παρόχου σας ή η υπερβολική συμφόρηση στην περιοχή σας. Η γνώση της πραγματικής αιτίας μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα από αγορές που δεν χρειάζεστε.

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