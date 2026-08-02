Φυσικοθεραπευτής εξηγεί γιατί το πολύωρο κάθισμα θέλει μικρά διαλείμματα όρθιοι

Η σύγχρονη καθημερινότητα, είτε λόγω εργασιακών υποχρεώσεων είτε λόγω ψυχαγωγίας, έχει οδηγήσει πολλούς από εμάς να περνούμε αμέτρητες ώρες καθιστοί. Ωστόσο, αυτή η ακινησία, όσο άνετη κι αν φαντάζει, μπορεί να επιφέρει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Ένας φυσικοθεραπευτής εξηγεί γιατί είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματώνουμε μικρά διαλείμματα ορθοστασίας κατά τη διάρκεια πολύωρων περιόδων καθίσματος.

Οι κίνδυνοι της παρατεταμένης καθιστικής στάσης

Το ανθρώπινο σώμα είναι σχεδιασμένο για κίνηση. Όταν παραμένουμε ακίνητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, διάφορα συστήματα του οργανισμού αρχίζουν να υπολειτουργούν ή να επιβαρύνονται. Η σπονδυλική στήλη, για παράδειγμα, δέχεται αυξημένη πίεση, ιδιαίτερα αν η στάση του καθίσματος δεν είναι η βέλτιστη. Οι μύες της πλάτης και του κορμού, που είναι υπεύθυνοι για τη στήριξη, αρχίζουν να ατροφούν ελαφρώς, ενώ άλλοι μύες, όπως αυτοί των ποδιών και των γλουτών, παραμένουν ανενεργοί.

Η κυκλοφορία του αίματος επηρεάζεται επίσης αρνητικά. Το αίμα δυσκολεύεται να επιστρέψει αποτελεσματικά προς την καρδιά, ειδικά από τα κάτω άκρα, οδηγώντας σε αίσθημα βάρους, πρηξίματος, ακόμη και αυξημένο κίνδυνο για θρομβώσεις σε ακραίες περιπτώσεις. Η λεμφική κυκλοφορία, που είναι κρίσιμη για την απομάκρυνση τοξινών και την άμυνα του οργανισμού, επιβραδύνεται σημαντικά.

Επιπλέον, η παρατεταμένη καθιστική ζωή συνδέεται με αύξηση του σωματικού βάρους, καθώς ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και η καύση θερμίδων μειώνεται δραματικά. Η ευλυγισία των αρθρώσεων, ιδιαίτερα των ισχίων και των γονάτων, μειώνεται, καθιστώντας τις καθημερινές κινήσεις πιο δύσκολες με τον καιρό.

Γιατί τα διαλείμματα ορθοστασίας είναι απαραίτητα

Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς φυσικοθεραπείας, δεν είναι απαραίτητα η πλήρης αποφυγή του καθίσματος, κάτι που είναι συχνά ανέφικτο, αλλά η διακοπή της παρατεταμένης ακινησίας. Τα μικρά, συχνά διαλείμματα ορθοστασίας λειτουργούν ως «επαναφορτιστές» για το σώμα. Όταν σηκωνόμαστε όρθιοι, έστω και για λίγα λεπτά, συμβαίνουν πολλαπλές θετικές αλλαγές:

Ενεργοποιείται η κυκλοφορία: Η ορθοστασία βοηθά την καρδιά να αντλήσει αίμα πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την επιστροφή του αίματος από τα κάτω άκρα και μειώνοντας την πίεση στα αγγεία.

Η ορθοστασία βοηθά την καρδιά να αντλήσει αίμα πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την επιστροφή του αίματος από τα κάτω άκρα και μειώνοντας την πίεση στα αγγεία. Ανακουφίζεται η σπονδυλική στήλη: Η αλλαγή θέσης μειώνει την πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και επιτρέπει στους μύες της πλάτης να χαλαρώσουν και να επανέλθουν σε μια πιο ουδέτερη θέση.

Η αλλαγή θέσης μειώνει την πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και επιτρέπει στους μύες της πλάτης να χαλαρώσουν και να επανέλθουν σε μια πιο ουδέτερη θέση. Ενεργοποιούνται οι μύες: Ακόμη και απλές κινήσεις κατά την ορθοστασία, όπως το περπάτημα ή οι διατάσεις, ενεργοποιούν μύες που παραμένουν αδρανείς κατά το κάθισμα.

Ακόμη και απλές κινήσεις κατά την ορθοστασία, όπως το περπάτημα ή οι διατάσεις, ενεργοποιούν μύες που παραμένουν αδρανείς κατά το κάθισμα. Βελτιώνεται η ψυχολογία και η συγκέντρωση:Η κίνηση, ακόμα και η μικρή, μπορεί να ενισχύσει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, βελτιώνοντας την εγρήγορση και την παραγωγικότητα.

Πόσο συχνά και για πόση ώρα;

Δεν υπάρχει μία αυστηρή φόρμουλα που να ταιριάζει σε όλους, καθώς η διάρκεια και η συχνότητα των διαλειμμάτων εξαρτώνται από την αντοχή, την ηλικία και τη γενική φυσική κατάσταση του ατόμου. Ωστόσο, μια γενική οδηγία που προτείνεται είναι η διακοπή του καθίσματος κάθε 30 έως 60 λεπτά. Ακόμη και 1-2 λεπτά ορθοστασίας, κατά τα οποία μπορεί κανείς να κάνει μερικά βήματα, να τεντωθεί ή απλώς να σταθεί όρθιος, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Αν η εργασία σας απαιτεί πολύωρο κάθισμα μπροστά σε υπολογιστή, μπορείτε να εντάξετε αυτά τα διαλείμματα ως εξής: κάθε φορά που τελειώνετε μια εργασία, αντί να μεταβείτε αμέσως στην επόμενη, σηκωθείτε, περπατήστε μέχρι το παράθυρο, πάρτε ένα ποτήρι νερό ή κάντε μερικές βαθιές αναπνοές όρθιοι. Αν εργάζεστε από το σπίτι, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις στιγμές για να κάνετε μια μικρή δουλειά στο σπίτι ή απλώς να κινηθείτε στον χώρο.

Ενσωμάτωση της κίνησης στην καθημερινότητα

Πέρα από τα προγραμματισμένα διαλείμματα, η γενικότερη ενσωμάτωση της κίνησης στην καθημερινή ρουτίνα είναι εξίσου σημαντική. Αντί να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο για μικρές αποστάσεις, προτιμήστε το περπάτημα. Ανεβείτε σκάλες αντί για ασανσέρ όποτε είναι εφικτό. Ακόμη και μικρές δραστηριότητες, όπως οι δουλειές του σπιτιού ή ο κήπος, συμβάλλουν στην καλή φυσική κατάσταση.

Η συμβουλή των ειδικών είναι να ακούτε το σώμα σας. Αν αισθάνεστε δυσκαμψία, κόπωση ή πόνο, είναι σημάδια ότι χρειάζεστε κίνηση. Η υιοθέτηση μιας πιο δραστήριας στάσης, ακόμη και με μικρές αλλαγές, μπορεί να προλάβει πολλά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τον σύγχρονο, καθιστικό τρόπο ζωής.

Μακροπρόθεσμα οφέλη

Η υιοθέτηση της συνήθειας των τακτικών διαλειμμάτων ορθοστασίας, σε συνδυασμό με την αυξημένη φυσική δραστηριότητα γενικότερα, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη. Μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων, βελτιώνεται η ποιότητα του ύπνου, ενισχύεται το μυοσκελετικό σύστημα και προλαμβάνονται χρόνιοι πόνοι. Η σωστή στάση του σώματος και η καλή κυκλοφορία συμβάλλουν σε μια γενικότερη αίσθηση ευεξίας και ζωτικότητας, καθιστώντας κάθε μέρα πιο απολαυστική.