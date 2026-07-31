«Το αλκοόλ στη ζέστη αφυδατώνει πιο γρήγορα από το ίδιο ποτό τον χειμώνα», λέει διατροφολόγος

Η αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος επιδεινώνει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στον οργανισμό, καθιστώντας την αφυδάτωση ταχύτερη και πιο έντονη σε σχέση με τους ψυχρότερους μήνες. Αυτή η διαπίστωση προέρχεται από έναν διατροφολόγο, ο οποίος εξηγεί τους μηχανισμούς πίσω από αυτό το φαινόμενο και τονίζει τη σημασία της προσοχής στην ενυδάτωση, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο διπλός ρόλος της ζέστης και του αλκοόλ

Το αλκοόλ είναι γνωστό για τις διουρητικές του ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι διεγείρει τους νεφρούς να αποβάλλουν περισσότερο νερό από το σώμα, οδηγώντας σε απώλεια υγρών. Η επίδραση αυτή, σε συνδυασμό με τη ζέστη, δημιουργεί ένα δυνητικά επικίνδυνο κοκτέιλ για τον οργανισμό.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, το σώμα μας προσπαθεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του κυρίως μέσω της εφίδρωσης. Η εφίδρωση είναι μια φυσική διαδικασία που βοηθά στην αποβολή της πλεονάζουσας θερμότητας, αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε σημαντική απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν η απώλεια αυτή δεν αναπληρωθεί επαρκώς, ο κίνδυνος αφυδάτωσης αυξάνεται.

Όταν η κατανάλωση αλκοόλ συνδυάζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι δύο αυτοί παράγοντες αλληλοενισχύονται. Η διουρητική δράση του αλκοόλ επιτείνει την απώλεια υγρών που ήδη συμβαίνει λόγω της εφίδρωσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο οργανισμός χάνει νερό με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι θα συνέβαινε αν η ίδια ποσότητα αλκοόλ καταναλωνόταν σε πιο δροσερές συνθήκες, όπου η εφίδρωση είναι περιορισμένη.

Οι μηχανισμοί της αφυδάτωσης

Η αφυδάτωση δεν είναι απλώς μια αίσθηση δίψας. Είναι μια κατάσταση όπου ο οργανισμός δεν έχει επαρκή ποσότητα νερού για να λειτουργήσει σωστά. Τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά, ανάλογα με τον βαθμό απώλειας υγρών.

Η διουρητική δράση του αλκοόλ οφείλεται κυρίως στην καταστολή της έκκρισης της αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH), γνωστής και ως βαζοπρεσσίνη. Αυτή η ορμόνη φυσιολογικά δίνει σήμα στα νεφρά να επαναρροφήσουν νερό, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των ούρων. Το αλκοόλ, αναστέλλοντας την ADH, μειώνει την επαναρρόφηση νερού, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγή ούρων και, κατά συνέπεια, σε απώλεια υγρών.

Στη ζέστη, το σώμα αντιμετωπίζει επιπλέον την ανάγκη να αποβάλει θερμότητα μέσω της εφίδρωσης. Η απώλεια υγρών από την εφίδρωση, σε συνδυασμό με την αυξημένη απώλεια υγρών λόγω της διουρητικής δράσης του αλκοόλ, δημιουργεί ένα ταχύτερο μονοπάτι προς την αφυδάτωση. Ο οργανισμός βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου οι απώλειες υγρών υπερβαίνουν σημαντικά την πρόσληψη, ακόμα κι αν καταναλώνονται υγρά.

Συνέπειες της αφυδάτωσης στη ζέστη

Οι συνέπειες της αφυδάτωσης, ειδικά όταν συνδυάζεται με ζέστη και κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να είναι ποικίλες και σοβαρές. Πέρα από την αίσθηση της δίψας, μπορεί να εμφανιστούν:

Πονοκέφαλος

Ζάλη και αστάθεια

Κόπωση και υπνηλία

Μειωμένη συγκέντρωση και νοητική λειτουργία

Ξηροστομία

Μειωμένη παραγωγή ούρων, με σκουρόχρωμα ούρα

Σπασμοί των μυών

Δυσκοιλιότητα

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία, η οποία αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση. Η θερμοπληξία συμβαίνει όταν η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει επικίνδυνα και ο μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος αποτυγχάνει. Η κατανάλωση αλκοόλ, που εμποδίζει την ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του και να αποβάλλει θερμότητα αποτελεσματικά, αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο.

Συμβουλές για την κατανάλωση αλκοόλ τους καλοκαιρινούς μήνες

Η κατανόηση των κινδύνων είναι το πρώτο βήμα. Για να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές επιπτώσεις, οι ειδικοί συνιστούν τα εξής:

1. Ενυδάτωση:Η πιο σημαντική συμβουλή. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατανάλωση αλκοόλ, είναι ζωτικής σημασίας να πίνετε άφθονο νερό. Για κάθε ποτό αλκοόλ, προσπαθήστε να καταναλώσετε ένα ποτήρι νερό. Να έχετε πάντα μαζί σας ένα μπουκάλι νερό, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.

2. Ελέγξτε την ποσότητα:Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επιδεινώνει τις επιπτώσεις. Η μετριοπάθεια είναι το κλειδί. Συμβουλευτείτε τις γενικές οδηγίες για την ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ.

3. Επιλέξτε ποτά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ:Τα κοκτέιλ με πολλά συστατικά ή τα ποτά με υψηλό αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσουν την αφυδάτωση. Προτιμήστε ποτά με χαμηλότερη περιεκτικότητα ή αραιώστε τα με νερό ή σόδα.

4. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ σε ακραίες θερμοκρασίες:Αν είναι δυνατόν, περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ τις ώρες που η ζέστη είναι πιο έντονη. Προτιμήστε τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας ή εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό.

5. Ακούστε το σώμα σας:Μην αγνοείτε τα σημάδια αφυδάτωσης. Αν αισθανθείτε ζάλη, πονοκέφαλο ή έντονη δίψα, σταματήστε την κατανάλωση αλκοόλ και επικεντρωθείτε στην ενυδάτωση.

Προσοχή στα ηλεκτρολυτικά ισοζύγια

Η εφίδρωση οδηγεί στην απώλεια όχι μόνο νερού, αλλά και ηλεκτρολυτών, όπως το νάτριο και το κάλιο. Αυτοί οι ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητοι για πολλές λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας των υγρών και της μυϊκής λειτουργίας. Η αλκοόλη, επιπλέον, μπορεί να διαταράξει περαιτέρω την ισορροπία των ηλεκτρολυτών.

Ενώ το νερό είναι η κύρια πηγή ενυδάτωσης, σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης ή μετά από κατανάλωση αλκοόλ, η κατανάλωση ποτών που περιέχουν ηλεκτρολύτες, όπως τα ισοτονικά ποτά (με μέτρο, λόγω της ζάχαρης) ή ποτά που βασίζονται σε νερό καρύδας, μπορεί να βοηθήσει στην αναπλήρωση των χαμένων αλάτων. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης, που συχνά περιέχουν πολλά εμπορικά αναψυκτικά, μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα, επιδεινώνοντας την αφυδάτωση.

Η κατανάλωση αλκοόλ, λοιπόν, τους ζεστούς μήνες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η σύμπραξη της υψηλής θερμοκρασίας και της διουρητικής δράσης του αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη και πιο σοβαρή αφυδάτωση. Η ενημέρωση και η προληπτική δράση, με έμφαση στην επαρκή ενυδάτωση, είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για την προστασία της υγείας μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.