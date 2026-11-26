Οι Μαριάννα και η Σοφία Ερωτοκρίτου, γνωστές ως «Greek Twins» στις κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κατάφεραν να κάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο θέμα συζήτησης στην άλλη πλευρά του κόσμου. Με βίντεο στα κινεζικά, τουριστικές καμπάνιες και μαθήματα ελληνικών, δημιούργησαν ένα δικό τους κανάλι επικοινωνίας με εκατομμύρια ακολούθους. Η διαδρομή τους ξεκίνησε από μια απόφαση στα 18 τους χρόνια να αφήσουν την Ελλάδα και να μεταβούν στην Κίνα για σπουδές.

Οι κυπριακές ρίζες και η διπλή πατρίδα

Οι δίδυμες αδελφές, παρότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αθήνα, έχουν βαθιές ρίζες στην Κύπρο, την οποία πάντα θεωρούσαν κομμάτι της ζωής τους. Ο πατέρας τους, Ανδρέας Ερωτοκρίτου, κατάγεται από τη Λεμεσό, ενώ η γιαγιά τους, Παναγιώτα, προέρχεται από το Νέο Χωρίο της Πάφου. Ο παππούς τους, Κυριάκος, ήταν από τις Πάνω Κυβίδες.

Οι οικογενειακές επισκέψεις στο νησί κάθε καλοκαίρι και οι στενοί δεσμοί με τους συγγενείς τους τις έκαναν να αισθάνονται ότι έχουν δύο πατρίδες. Όπως έχουν αναφέρει χαρακτηριστικά, «Μεγαλώσαμε νιώθοντας την Κύπρο όχι απλώς ως τον τόπο καταγωγής του πατέρα μας, αλλά ως τη δεύτερη πατρίδα μας». Οι ίδιες διατηρούν σπίτι στην Κύπρο και επιστρέφουν όποτε τους το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Κίνα μέσα από τις ιστορίες του πατέρα

Η Κίνα μπήκε στη ζωή των Μαριάννας και Σοφίας Ερωτοκρίτου μέσα από τις επαγγελματικές διαδρομές του πατέρα τους, Ανδρέα. Όσο εκείνες βρίσκονταν ακόμη στο Λύκειο, ο πατέρας τους ταξίδευε συχνά στην ασιατική χώρα. Από αυτά τα ταξίδια επέστρεφε πάντα με δώρα, φωτογραφίες και πλήθος ιστοριών.

Οι αφηγήσεις του περιλάμβαναν λεπτομέρειες για τις πόλεις, τους ανθρώπους, τα φαγητά και την εντυπωσιακή ανάπτυξη που παρακολουθούσε από κοντά. Αυτές οι ιστορίες κέντρισαν το ενδιαφέρον των δύο αδελφών, ωθώντας τες να αναζητήσουν περισσότερα για την Κίνα και να ξεκινήσουν την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας.

Επτά χρόνια σπουδών και διαμονής στην ασιατική χώρα

Το 2013, οι Μαριάννα και Σοφία πήραν την απόφαση να φύγουν για σπουδές στην Κίνα. Ο πρώτος τους σταθμός ήταν η πόλη Ναντζίνγκ, όπου πέρασαν έναν ολόκληρο χρόνο αφιερωμένο στην εντατική εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της αρχικής φάσης, εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα, το Πεκίνο.

Εκεί, γράφτηκαν στο University of International Business and Economics (UIBE), ένα απαιτητικό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στα Οικονομικά, οι οποίες διεξήχθησαν εξ ολοκλήρου στα κινεζικά. Στη συνέχεια, συνέχισαν την ακαδημαϊκή τους πορεία με μεταπτυχιακό MBA στο ίδιο πανεπιστήμιο. Η παραμονή τους στην Κίνα διήρκεσε συνολικά επτά χρόνια, εκ των οποίων τα έξι αφιερώθηκαν στις πανεπιστημιακές τους σπουδές, ενώ το πρώτο έτος ήταν αποκλειστικά για τη γλώσσα.

Υψηλές επιδόσεις και επιρροή στα κινεζικά social media

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι δίδυμες αδελφές επέδειξαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Όπως έχουν αναφέρει, κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από υψηλές απαιτήσεις, όπου οι Ευρωπαίοι φοιτητές αποτελούσαν μια μικρή μειοψηφία. Έζησαν σε μια χώρα που βίωνε ραγδαίες αλλαγές, με τις νέες υποδομές, την τεχνολογία και τις σύγχρονες πόλεις να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Από τα πανεπιστήμια του Πεκίνου, οι Μαριάννα και η Σοφία Ερωτοκρίτου πέρασαν στις μεγαλύτερες κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, ως οι «Greek Twins», δημιούργησαν ένα δικό τους κανάλι επικοινωνίας, μεταφέροντας εικόνες και πληροφορίες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Μέσω βίντεο στα κινεζικά, τουριστικών καμπανιών και ακόμη και μαθημάτων ελληνικών, κατάφεραν να συγκεντρώσουν εκατομμύρια ακολούθους, καθιστώντας την Ελλάδα και την Κύπρο γνωστές στην Κίνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki