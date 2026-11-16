Το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» με τη φωνή του Άδωνι Γεωργιάδη έγινε remix σε κλαμπ

Το γνωστό φοιτητικό σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», το οποίο ακούστηκε με τη φωνή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, έχει πλέον λάβει μια νέα διάσταση, μετατρεπόμενο σε μουσικό remix. Αυτό το remix έχει γίνει viral trend και ακούγεται πλέον συχνά σε κλαμπ και νυχτερινά μαγαζιά σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των θαμώνων. Ο ίδιος ο υπουργός μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που αποτυπώνουν αυτή τη διασκέδαση, εκφράζοντας την έκπληξη και τον ενθουσιασμό του για την απρόσμενη εξέλιξη.

Η αρχική στιγμή που έγινε viral

Η ιστορία του viral remix ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου του 2026, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τα Ιωάννινα. Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στην πόλη για να παραστεί στα εγκαίνια ενός νέου κτηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης πέρασε από τα τοπικά γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, όπου τον υποδέχθηκαν μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Εκεί, ο υπουργός συμμετείχε ενεργά, φωνάζοντας δυνατά μαζί με τους νέους το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ». Το βίντεο από αυτή τη συνάντηση αποτέλεσε την αρχική πηγή για το viral remix που κυκλοφορεί σήμερα. Ανάλογες συναντήσεις του υπουργού με μέλη της ΟΝΝΕΔ και μαθητές, όπου ακούστηκε το ίδιο σύνθημα, πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως στην Κίσσαμο Χανίων, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Από τα social media στα νυχτερινά μαγαζιά

Το βίντεο με τη φωνή του Άδωνι Γεωργιάδη γνώρισε άμεσα μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρεπόμενο σε ένα εκτεταμένο viral trend. Οι προβολές του ανήλθαν σε εκατομμύρια σε διάφορες πλατφόρμες. Αυτή η δημοτικότητα οδήγησε χρήστες και DJs να δημιουργήσουν μουσικές μίξεις του συνθήματος, δίνοντάς του μια χορευτική διάσταση.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές μίξεις συνδυάζει τη φωνή του υπουργού με μία γνωστή επιτυχία της τραγουδίστριας Λένας Ζευγαρά, προσδίδοντας στο σύνθημα έναν ρυθμό κατάλληλο για διασκέδαση. Το αποτέλεσμα είναι ότι το remix αυτό έχει γίνει πλέον μόδα και ακούγεται τακτικά σε μπαρ και κλαμπ σε διάφορες πόλεις της χώρας, όπου οι θαμώνες διασκεδάζουν στους ρυθμούς του.

Η αντίδραση του υπουργού Υγείας

Ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έκρυψε την έκπληξη και τον ενθουσιασμό του για την απρόσμενη πορεία του συνθήματος. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο X, σχολίασε ότι όταν αρχικά ανέβασε το βίντεο, δεν είχε εκτιμήσει πλήρως το τι θα επακολουθούσε. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social media, διαπίστωσε ότι το σύνθημα έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ.

Για να αναδείξει αυτή την εξέλιξη, ο υπουργός δημοσίευσε δύο διαφορετικά βίντεο, προερχόμενα από δύο διαφορετικές πόλεις. Σε αυτά τα βίντεο, η νεολαία διασκεδάζει με τα συνθήματα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του με τρεις διαδοχικές αναφορές στη λέξη «Τέλειο!», υπογραμμίζοντας την ικανοποίησή του για την απήχηση που βρήκε το σύνθημα.

Η ιστορία πίσω από το σύνθημα

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ιστορική διάσταση του συνθήματος «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ». Εξήγησε ότι το σύνθημα αυτό έχει μια μακρά ιστορία, καθώς γεννήθηκε στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δημιουργήθηκε σε μια εποχή όπου οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι αυτή η στάση οδήγησε τελικά στην επικράτηση των Νεοδημοκρατών στο Φοιτητικό Κίνημα. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε ένα ενθαρρυντικό κάλεσμα προς τη νεολαία, λέγοντας «Μπράβο, παιδιά, πάμε γερά!», συνδέοντας έτσι την ιστορική πορεία του συνθήματος με τη σύγχρονη απήχησή του στη διασκέδαση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis