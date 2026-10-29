Ο δημιουργός του viral meme με τον Εμπαπέ μιλά για τις αντιδράσεις της Κίνας

Ο Γιουνές Κελιφί, γνωστός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως «frenchaicovers», είναι ο δημιουργός του αμφιλεγόμενου meme στο οποίο ο Κιλιάν Εμπαπέ εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά του Μάο Τσετούνγκ. Η συγκεκριμένη εικόνα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον Γάλλο ποδοσφαιριστή, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη LaLiga, ενώ αποτέλεσε αιτία για τον «πόλεμο» Κίνας-Εμπαπέ. Ο Κελιφί έσπασε την σιωπή του αναφορικά με τη φωτογραφία που δημιούργησε και η οποία προκάλεσε την οργή της Κίνας.

Η δημιουργία του αμφιλεγόμενου meme

Ο Γιουνές Κελιφί, με το διαδικτυακό του όνομα «frenchaicovers», αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη δημιουργία του επίμαχου meme. Όπως δήλωσε, ήταν από τους πρώτους που δημιούργησαν τέτοιου είδους deepfakes, έχοντας μάλιστα αποκτήσει κάποια αναγνωρισιμότητα χάρη σε άλλα memes που είχε φτιάξει στο παρελθόν. Το συγκεκριμένο βίντεο, που απεικονίζει τον Κιλιάν Εμπαπέ υπό τους ήχους κινεζικής κομμουνιστικής μουσικής, δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2023.

Ο δημιουργός του δεν μπορούσε να φανταστεί την αναστάτωση που θα προκαλούσε τρία χρόνια αργότερα, όταν το έφτιαξε. Στην αρχή, το έκανε απλώς για να γελάει με τους φίλους του, χωρίς να υπολογίζει τις απίστεβτες διαστάσεις που θα έπαιρνε το θέμα. Τώρα, όμως, βλέπει όλο αυτό να διαδίδεται και να παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις μπροστά στα μάτια του.

Οι απρόβλεπτες διαστάσεις και η οργή της Κίνας

Το meme με τον Κιλιάν Εμπαμπέ ως Μάο Τσετούνγκ έχει προκαλέσει την οργή της Κίνας και έχει δημιουργήσει ένα διπλωματικό ζήτημα. Ο Κελιφί παραδέχεται ότι είναι περίεργο να σκέφτεται ότι, κατά κάποιον τρόπο, εκείνος βρίσκεται στην αφετηρία όλων αυτών των εξελίξεων. Η φωτογραφία που δημιούργησε έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον Γάλλο ποδοσφαιριστή, στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη LaLiga, ενώ αποτέλεσε την αιτία για τον «πόλεμο» Κίνας-Εμπαπέ.

Ο ίδιος περιέγραψε την έκπληξή του όταν συνειδητοποίησε την έκταση του αντίκτυπου. «Ήμουν στο κρεβάτι και επαναλάμβανα συνεχώς στον εαυτό μου: “Τι τρέλα είναι αυτή!”», αποκάλυψε. Λίγο αργότερα, έγραψε στο Twitter: «Ξυπνάω και βλέπω ότι έχω προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο», προσθέτοντας μια νότα χιούμορ στην απρόσμενη κατάσταση.

Οι σκέψεις για νομικές συνέπειες

Αντιμέτωπος με τις διαστάσεις που πήρε το meme, ο Γιουνές Κελιφί αναρωτήθηκε ειλικρινά αν θα μπορούσαν να υπάρξουν νομικές συνέπειες. Η σκέψη του ήταν αν η οικογένεια του Εμπαπέ θα του έκανε μήνυση και θα απαιτούσε αποζημίωση. Ωστόσο, αφού το έψαξε, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για αυτό το ενδεχόμενο.

Η πρώτη του σκέψη, την οποία και έγραψε στο tweet του, ήταν: «Αν με πας στα δικαστήρια, Εμπαπέ, θα καταστραφώ οικονομικά!». Ο Κελιφί πρόσθεσε με χιούμορ ότι, σε κάθε περίπτωση, συγκριτικά με τον διάσημο ποδοσφαιριστή, είναι πάμφτωχος. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ανησυχία του για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις, παρά την τελική του εκτίμηση ότι δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η «L’Équipe»

Ο δημιουργός του meme παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πώς εξελισσόταν η κατάσταση γύρω από τη δημιουργία του. Η έκπληξή του ήταν μεγάλη όταν το επόμενο πρωί έμαθε ότι όλη αυτή η ιστορία είχε βρεθεί στο πρωτοσέλιδο της γαλλικής αθλητικής εφημερίδας «L’Équipe». Μάλιστα, πήγε και αγόρασε τέσσερα αντίτυπα της εφημερίδας, δείχνοντας την έκταση της δημοσιότητας που είχε λάβει το θέμα.

Ο Γιουνές Κελιφί σκέφτηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με τη γαλλική πρεσβεία στην Κίνα. Σκοπός του ήταν να βεβαιωθεί ότι όλα είναι εντάξει, δεδομένου του meme και όσων συνέβησαν εξαιτίας του. Ο ίδιος καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα αρκετά παράξενο, ίσως και γελοίο αίτημα, κάτι που δείχνει το πόσο απρόσμενη ήταν η εξέλιξη της κατάστασης για τον ίδιο.

Με πληροφορίες από: Athletiko