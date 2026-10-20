Άδωνις Γεωργιάδης: Με χορευτικό σόου τεχνητής νοημοσύνης απαντά στην κριτική

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν έδειξε να ενοχλείται από την κριτική που δέχτηκε για το χοροπηδητό του και το σύνθημα «α και ου και ΔΑΠ ΝουΔουΦουΚού» στα Ιωάννινα. Αντιθέτως, απάντησε με χιούμορ, αναρτώντας ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει break dance. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε μάλιστα ότι βάζει στόχο για περαιτέρω «εξέλιξη» στα χορευτικά του την επόμενη φορά.

Η απάντηση στην κριτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέμεινε απτόητος απέναντι στα σχόλια και την κριτική που προκλήθηκαν από την εμφάνισή του στα Ιωάννινα. Το περιστατικό που σχολιάστηκε έντονα αφορούσε ένα χοροπηδητό και το σύνθημα «α και ου και ΔΑΠ ΝουΔουΦουΚού» που φώναζε κατά τη διάρκεια συνάντησης. Παρά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, ο υπουργός Υγείας δεν φάνηκε να ενοχλείται, επιλέγοντας μια διαφορετική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Το χορευτικό σόου με τεχνητή νοημοσύνη

Στο πλαίσιο αυτής της απάντησης, ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε μια ανάρτηση στα σόσιαλ που τράβηξε την προσοχή. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το βίντεο, ο υπουργός Υγείας παρουσιάζεται να χορεύει break dance, επιδεικνύοντας μια διάθεση για αυτοσαρκασμό και χιούμορ. Η κίνησή του αυτή, όπως φαίνεται, ήταν μια αστιευόμενη αντίδραση στην κριτική που δέχτηκε.

Ο ίδιος, μάλιστα, έθεσε έναν νέο στόχο για τις μελλοντικές του εμφανίσεις. Όπως ανέφερε, σκοπεύει να «εξελιχθεί» χορευτικά την επόμενη φορά που θα παρευρεθεί σε συνάντηση με την ΟΝΝΕΔ. Αυτή η δήλωση ενισχύει την εικόνα ότι αντιμετωπίζει το όλο θέμα με ελαφρότητα και διάθεση για πλάκα, αφήνοντας πίσω του την αρχική κριτική.

Η ανάρτηση στα σόσιαλ

Την ανάρτηση του βίντεο συνόδευσε και ένα σχόλιο στα σόσιαλ, όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη στάση του. «Λοιπόν βάζω στόχο την επόμενη φορά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα να εξελιχθώ τόσο πολύ…! Μου αρέσει το χιούμορ και το απολαμβάνω πολύ να ξέρετε…!» έγραψε χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο, ο υπουργός Υγείας όχι μόνο επιβεβαίωσε την αστεία διάθεση πίσω από την κίνηση του AI βίντεο, αλλά και υπογράμμισε ότι απολαμβάνει το χιούμορ, ακόμη και όταν αυτό τον αφορά προσωπικά. Η δήλωσή του αυτή δείχνει την πρόθεσή του να συνεχίσει να αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr