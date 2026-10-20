Ποιες συναλλαγές «κουρεύουν» το φορολογητέο εισόδημα έως 5.000 ευρώ και ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο

Παράταση για έναν ακόμη χρόνο λαμβάνουν τα δύο φορολογικά μπόνους που επιβραβεύουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, προσφέροντας τη δυνατότητα για μικρότερο φορολογικό λογαριασμό στα εισοδήματα του 2027. Οι πληρωμές μέσω καρτών, IRIS ή e-banking σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών θα συνεχίσουν να εξασφαλίζουν μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως 5.000 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, οι αποδείξεις από ιατρικές και άλλες υπηρεσίες υγείας θα εξακολουθήσουν να μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Ωστόσο, όσοι δεν έχουν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές αποδείξεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με φορολογικό πέναλτι 22% επί του ποσού που θα τους λείπει.

Παράταση κινήτρων και στόχοι

Η παράταση των κινήτρων, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να ενθαρρύνει τους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής, προσφέροντας συγκεκριμένα οφέλη που μεταφράζονται σε ελάφρυνση του φορολογικού βάρους.

Έκπτωση έως 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα

Οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν από το φορολογητέο εισόδημά τους ποσό ίσο με το 30% των αντίστοιχων δαπανών. Το ανώτατο όριο αυτής της έκπτωσης ανέρχεται στα 5.000 ευρώ ετησίως.

Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται το εισόδημα πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος και όχι απευθείας ο φόρος κατά 5.000 ευρώ. Στη λίστα των επαγγελματιών που προσφέρουν αυτό το φορολογικό όφελος περιλαμβάνονται υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, συντηρητές θέρμανσης, ξυλουργοί, επαγγελματίες που αναλαμβάνουν εργασίες μόνωσης, δικηγόροι, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες μασάζ και φυσικής ευεξίας, ταξί, φωτογράφοι, γυμναστήρια, σχολές χορού, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και γραφεία τελετών.

Για να ενεργοποιηθεί η έκπτωση, οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, μέσω e-banking, IRIS, ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή PayPal.

Διπλές αποδείξεις για υπηρεσίες υγείας

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οφθαλμιάτρους, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, ποδολόγους και άλλους επαγγελματίες παραϊατρικών υπηρεσιών θα συνεχίσουν να μετρούν διπλά και το 2027.

Στην πράξη, μια επίσκεψη σε γιατρό που κοστίζει 100 ευρώ και εξοφλείται ηλεκτρονικά θα υπολογίζεται ως δαπάνη 200 ευρώ για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν ευκολότερα το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν επιπλέον δαπάνες.

Η παγίδα του φορολογικού πέναλτι

Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές αποδείξεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα φορολογικό πέναλτι. Αυτό το πέναλτι ανέρχεται σε 22% επί του ποσού που θα τους λείπει.

Ο πρόσθετος φόρος που θα προκύψει από αυτή την παράλειψη θα αποτυπωθεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2027, επηρεάζοντας τον τελικό φορολογικό λογαριασμό των πολιτών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr