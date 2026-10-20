Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε έκθεση, διαψεύδοντας φήμες για την υγεία του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φαίνεται να είναι ζωντανός, καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας δημοσίευσαν φωτογραφίες του τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026. Οι εικόνες αυτές έρχονται να «σβήσουν» τις φήμες που είχαν διαδοθεί και ανέφεραν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρισκόταν σε κώμα. Η εμφάνισή του καταγράφηκε σε έναν χώρο έκθεσης, όπου επιθεωρούσε προϊόντα της ελαφράς βιομηχανίας.

Η δημόσια εμφάνιση του ηγέτη

Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απεικονίζεται εντός του χώρου της έκθεσης ενδυμάτων και υποδημάτων του κλάδου της ελαφράς βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρατηρεί παιδικά υποδήματα, ενώ παράλληλα κάνει χειρονομίες προς αξιωματούχους που τον συνοδεύουν.

Επιπλέον, οι εικόνες τον δείχνουν να επιθεωρεί γυναικεία παλτό, γεγονός που υποδηλώνει την ενεργό συμμετοχή του στην παρακολούθηση της εγχώριας παραγωγής και των εξελίξεων στον τομέα της ένδυσης και υπόδησης. Η εμφάνιση αυτή επιβεβαιώνει την παρουσία του και διαλύει τις αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Οι φήμες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πριν από τη δημοσίευση των φωτογραφιών, είχε διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φήμη που ανέφερε ότι ο ηγέτης του «Ερημικού Βασιλείου» είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Σύμφωνα με τις ίδιες φήμες, ο Κιμ Γιονγκ Ουν νοσηλευόταν κρυφά σε κινεζικό νοσοκομείο, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και εικασίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι εικασίες αυτές φέρεται να προήλθαν από τον Κινέζο αντιφρονούντα Wanjun Xie, ο οποίος διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι πρόεδρος του Κινεζικού Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Wanjun Xie έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πεθάνει, εντείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας.

Οι ισχυρισμοί του Κινέζου αντιφρονούντα

Σε ανάρτησή του στο X, ο Wanjun Xie είχε γράψει ότι «Φημολογείται ότι πρόσφατα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και Ανώτατος Ηγέτης της Βόρειας Κορέας, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και έπεσε σε κώμα». Αυτή η δήλωση αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές των διαδόσεων που κυκλοφόρησαν ευρέως.

Ο ίδιος συνέχισε τη δημοσίευσή του, αναφέροντας ότι «Αν και μια ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων από το Νοσοκομείο του Ιατρικού Κολλεγίου της Ένωσης του Πεκίνου αποστάληκε στη Βόρεια Κορέα για να βοηθήσει στη θεραπεία του, οι κακές ιατρικές συνθήκες στη Βόρεια Κορέα ανάγκασαν τον Κιμ Γιονγκ-ουν να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Ιατρικού Κολλεγίου της Ένωσης του Πεκίνου για επείγουσα θεραπεία».

Οι φήμες για τον θάνατο και τη διαδοχή

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του Wanjun Xie, «λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και του γεγονότος ότι είχε παρέλθει το βέλτιστο χρονικό διάστημα για θεραπεία, ο Κιμ Γιονγκ-ουν υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε. Η σορός του μεταφέρθηκε κρυφά πίσω στη Βόρεια Κορέα, και η είδηση του θανάτου του κρατείται μυστική». Αυτοί οι ισχυρισμοί συνέβαλαν στην κυκλοφορία φημών για τον θάνατο του ηγέτη.

Επιπλέον, οι φήμες που συνόδευαν τους ισχυρισμούς του Wanjun Xie ανέφεραν ότι μετά τον υποτιθέμενο θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας δεν είχε μεταβιβαστεί στην κόρη του, Κιμ Γιου-άε. Αντιθέτως, φημολογούνταν ότι η εξουσία βρισκόταν στα χέρια της αδελφής του, Κιμ Γιο-τζονγκ.

Στο πλαίσιο αυτών των φημών, αναφέρθηκε ότι μετά την ανάληψη της εξουσίας, η Κιμ Γιο-τζονγκ ενεργοποίησε αμέσως εκπομπές μεγαφώνων προς τη Νότια Κορέα και πραγματοποίησε 201 προειδοποιητικές βολές. Επίσης, φημολογούνταν ότι προειδοποίησε τη Νότια Κορέα πως η Βόρεια Κορέα εξέταζε μια συνολική αναβάθμιση των τακτικών δυνατοτήτων κρούσης της. Αυτή η ξαφνική εντατικοποίηση των απειλών κατά της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με τις φήμες, είχε σαφή στόχο.

Με πληροφορίες από: Newsit