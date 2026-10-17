Το Tesla Roadster απογειώνεται στα social media με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης

Το νέο Tesla Roadster έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χρήστες από όλο τον κόσμο δημιουργούν και μοιράζονται βίντεο που παρουσιάζουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να πραγματοποιεί εκπληκτικά «κατορθώματα». Με την αρωγή της τεχνητής νοημοσύνης, οι φανταστικές αυτές δημιουργίες απεικονίζουν το Roadster να κάνει πράγματα που ούτε ο ίδιος ο Έλον Μασκ, οραματιστής της Tesla, δεν είχε φανταστεί.

Το όραμα του Μασκ και η ευρηματικότητα των χρηστών

Ενώ ο Έλον Μασκ ονειρεύεται εδώ και καιρό ένα μέλλον όπου τα αυτοκίνητα θα μπορούν να πετούν, οι χρήστες των social media έχουν ήδη αρχίσει να ανακαλύπτουν τα «επόμενα εναέρια προβλήματα» που θα μπορούσαν να προκύψουν. Η πρόσφατη παρουσίαση του νέου Tesla Roadster, το οποίο φημίζεται για την ικανότητά του να πραγματοποιεί εντυπωσιακά άλματα και εναέριες περιστροφές, αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για ένα διαδικτυακό «πάρτι» και πληθώρα δημιουργικών αναρτήσεων.

Οι δημιουργίες αυτές, που έχουν γίνει viral, αξιοποιούν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης για να δείξουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να εκτελεί λειτουργίες που ξεπερνούν κατά πολύ τις πραγματικές του δυνατότητες. Μάλιστα, ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν αναφέρει ότι ο Έλον Μασκ παρουσίασε το Tesla Roadster εκτοξεύοντάς το από μια ράμπα, με το αυτοκίνητο να αναποδογυρίζει εντυπωσιακά στον αέρα και να προσγειώνεται με ασφάλεια στο έδαφος.

Αποφυγή διοδίων και λύση στο μποτιλιάρισμα

Ανάμεσα στα πιο απολαυστικά και ευφάνταστα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί είναι εκείνο που παρουσιάζει ένα Tesla Roadster να πλησιάζει σε σταθμό διοδίων. Αντί να σταματήσει για να καταβάλει το αντίτιμο, το αυτοκίνητο απογειώνεται με εντυπωσιακό τρόπο και περνάει από πάνω από τα διόδια, επιτρέποντας στον οδηγό να αποφύγει τα κόμιστρα.

Σε άλλες δημιουργίες, το Roadster εμφανίζεται να προσφέρει μια πρωτοποριακή λύση στο αιώνιο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί περιμένουν υπομονετικά στο μποτιλιάρισμα, ο ευτυχής ιδιοκτήτης του Tesla απλώς πατάει γκάζι και πετάει πάνω από τα σταματημένα αυτοκίνητα, ξεπερνώντας έτσι την κίνηση και φτάνοντας στον προορισμό του χωρίς καθυστέρηση.

Η απήχηση στα social media

Η φαντασία των χρηστών των social media δεν περιορίστηκε μόνο στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, αλλά επεκτάθηκε και σε πιο ευφάνταστα σενάρια. Ένα από τα βίντεο που έγιναν viral δείχνει το Tesla Roadster να συμμετέχει σε μια φανταστική καταδίωξη, παρόμοια με την περιβόητη καταδίωξη του OJ Simpson, αλλά με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να πετάει πάνω από τους δρόμους.

Παράλληλα, χρήστες σχολίασαν με χιουμοριστικό τόνο την εμφάνιση του «ιπτάμενου» Tesla Roadster πριν ακόμα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι GTA 6. Όπως ανέφεραν, το GTA 6 δεν θα έχει ιπτάμενα αυτοκίνητα για να μην χαλάσει την αίσθηση της πραγματικότητας, όμως το Tesla Roadster, έστω και εικονικά, έχει ήδη «απογειωθεί». Τα βίντεο αυτά, που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη, έχουν προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό και εκτεταμένες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τόσο τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας όσο και την αστείρευτη ευρηματικότητα των χρηστών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr