Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη μέρα για Έλληνες και Ισπανόφωνους

Η Τρίτη και 13 είναι μια ημέρα που πολλοί Έλληνες και Ισπανόφωνοι λαοί αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τη θεωρούν γρουσούζικη και επικίνδυνη. Αυτή η δεισιδαιμονία, που απαντάται ευρέως σε αυτές τις κουλτούρες, καθιστά την Τρίτη μια «αποφράδα ημέρα», δηλαδή μια ημέρα που συνδέεται με την ατυχία. Όταν μάλιστα συμπίπτει με τον αριθμό 13, η ημέρα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα άτυχη και επικίνδυνη για τους προληπτικούς.

Η Τρίτη στην ελληνική και ισπανική παράδοση

Για τους Ισπανόφωνους, η πεποίθηση αυτή εκφράζεται μέσα από την παροιμία «En martes, ni te cases ni te embarques», που σημαίνει «Την Τρίτη, μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι». Αντίστοιχα, και στην ελληνική παράδοση, οι προληπτικοί αποφεύγουν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ένα ταξίδι ή να τελέσουν αρραβώνα την Τρίτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι, αντίθετα, η Τρίτη θεωρείται κατάλληλη ημέρα για εκδηλώσεις μαγείας.

Ενώ για τους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους η Τρίτη και 13 είναι η άτυχη ημέρα, για τους υπόλοιπους λαούς η αντίστοιχη γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13.

Ιστορικές και λαογραφικές ρίζες της δεισιδαιμονίας

Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη λόγω της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η οποία συνέβη την Τρίτη 29 Μαΐου 1453. Ο Νικόλαος Πολίτης (1852-1921), ο «πατέρας» της ελληνικής λαογραφίας, παρατηρεί ότι αυτή η ερμηνεία είναι υστερογενής. Ωστόσο, ακόμη και οι σύγχρονοι της Άλωσης απέδωσαν την εθνική συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας. Μάλιστα, μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164, υποδεικνύοντας τις βαθιές ρίζες της.

Αστρολογικές εξηγήσεις και ο ρόλος του 13

Ο Νικόλαος Πολίτης αναζητά την εξήγηση της δεισιδαιμονίας σε αστρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, την Τρίτη κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης. Επιπλέον, σε κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, γνωστή ως η «κακιά ώρα», ο Άρης επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά την ώρα αυτή ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε είναι αυτή η «κακιά ώρα», ολόκληρη η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως μια αποφράς ημέρα.

Ο αριθμός 13 θεωρείται ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός, καθώς «σπάει» την αρμονία του 12. Η αρμονία αυτή συναντάται σε πολλά παραδείγματα, όπως οι 12 Θεοί του Ολύμπου, οι 12 άθλοι του Ηρακλή, οι 12 φυλές του Ισραήλ, οι 12 μαθητές του Χριστού και οι 12 Ιμάμηδες. Η προσθήκη του αριθμού 1 στο 12 σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου, και το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους, οδηγώντας τους να τον συνδέσουν με ατυχή γεγονότα.

Μια διαφορετική οπτική

Είναι ενδιαφέρον ότι η Τρίτη δεν θεωρείται γρουσούζικη για όλους τους λαούς. Για τους Εβραίους, η Τρίτη είναι μια τυχερή ημέρα. Αυτό οφείλεται στη διπλή αναφορά της λέξης «καλόν» στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένα στη Γένεση, κεφάλαιο Α, στίχους 10 και 13.

Με πληροφορίες από: corfutvnews.gr