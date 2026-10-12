Η FIFA κατηγορείται για απόκρυψη του πραγματικού μισθού του Τζάνι Ινφαντίνο

Η FIFA βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες ότι απέκρυψε να δηλώσει τον πραγματικό μισθό του προέδρου της, Τζάνι Ινφαντίνο. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η βρετανική εφημερίδα «Times», ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας φέρεται να έλαβε επιπλέον εκατομμύρια δολάρια σε αδήλωτες πληρωμές, πέραν του επίσημα δηλωμένου μισθού του και των μπόνους. Αυτές οι αποκαλύψεις φέρνουν τον Ινφαντίνο αντιμέτωπο με νέο κύκλο ελέγχων.

Οι κατηγορίες για αδήλωτες πληρωμές

Η έρευνα των «Times» έφερε στο φως πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, έλαβε σημαντικά ποσά σε πληρωμές που δεν είχαν δηλωθεί επίσημα. Οι πληρωμές αυτές, που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια, φέρεται να προστέθηκαν στα ήδη γνωστά έσοδά του, δηλαδή στον επίσημο δηλωμένο μισθό και τα μπόνους που λάμβανε.

Οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των οικονομικών πρακτικών της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Η βρετανική εφημερίδα ισχυρίζεται ότι τα ποσά αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν στις ετήσιες οικονομικές δηλώσεις της FIFA, κάτι που αποτελεί το βασικό σημείο της κατηγορίας περί απόκρυψης.

Η εταιρεία «FWC2026 US Inc» και τα ποσά

Ειδικότερα, η έκθεση των «Times» αναφέρει ότι οι φορολογικές δηλώσεις των ΗΠΑ για την εταιρεία «FWC2026 US Inc» κατέγραψαν μια επιπλέον πληρωμή ύψους 1,76 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,58 εκατομμύρια ευρώ, προς τον Τζάνι Ινφαντίνο το 2024. Η «FWC2026 US Inc» είναι η εταιρεία που ιδρύθηκε από τη FIFA με σκοπό τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι αυτή η πληρωμή δεν συμπεριλήφθηκε στις ετήσιες οικονομικές δηλώσεις της FIFA, γεγονός που ενισχύει τους ισχυρισμούς περί αδιαφάνειας. Ο επίσημος δηλωμένος μισθός του Ινφαντίνο για το έτος 2024 στην Ελβετία ήταν 4.274 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 4,6 εκατομμύρια ευρώ.

Έξοδα τρόπου ζωής στο Μαϊάμι

Πέρα από τις αδήλωτες πληρωμές, η έκθεση ισχυρίζεται επίσης ότι μέρος της πρόσθετης χρηματοδότησης που έλαβε ο πρόεδρος της FIFA χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη διαφόρων εξόδων. Τα έξοδα αυτά φέρεται να σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του Τζάνι Ινφαντίνο στο Μαϊάμι.

Το Μαϊάμι αποτελεί την πόλη όπου η FIFA έχει εγκαταστήσει την κύρια επιχειρησιακή της βάση για τις ανάγκες του Μουντιάλ του 2026. Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας για την κάλυψη προσωπικών εξόδων προσθέτει μια νέα διάσταση στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Η έπαυλη του Έρικ Σμιτ

Μεταξύ των αναφερόμενων εξόδων που φέρεται να καλύφθηκαν με την πρόσθετη χρηματοδότηση, συγκαταλέγεται η ενοικίαση μιας παραθαλάσσιας έπαυλης. Το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκε στον Έρικ Σμιτ, τον πρώην διευθυντή σύμβουλο της Google.

Η αξία της έπαυλης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Το μηνιαίο κόστος ενοικίασης του ακινήτου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, υποδηλώνοντας ένα ιδιαίτερα πολυτελές επίπεδο διαβίωσης.

Εν όψει εκλογών στη FIFA

Οι τελευταίες κατηγορίες έρχονται σε μια περίοδο που ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει άλλη μια θητεία ως πρόεδρος της FIFA. Αυτό σημαίνει ότι οι αποκαλύψεις των «Times» θα μπορούσαν να εντείνουν σημαντικά τον έλεγχο γύρω από την ηγεσία του.

Η ενδεχόμενη αύξηση της πίεσης και του ελέγχου είναι πιθανό να επηρεάσει την πορεία του Ινφαντίνο ενόψει των επόμενων εκλογών για την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, θέτοντας σε δοκιμασία τη θέση του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta