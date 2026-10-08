Γυμνό, ολόχρυσο γλυπτό του Τραμπ αναστάτωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ένα γυμνό γλυπτό του Ντόναλντ Τραμπ, καλυμμένο με φύλλα χρυσού 23 καρατίων, παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Η παρουσία του έργου κέντρισε την προσοχή ευρωβουλευτών, εργαζομένων και επισκεπτών, δημιουργώντας συζητήσεις στους διαδρόμους του κτιρίου.

Η παρουσίαση στο Στρασβούργο

Το άγαλμα, ύψους περίπου 2,6 μέτρων, στήθηκε σε ένα πολυσύχναστο πέρασμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η χάλκινη κατασκευή έχει επενδυθεί με φύλλα χρυσού 23 καρατίων, προσδίδοντας μια εντυπωσιακή όψη. Η παρουσίαση του γλυπτού έγινε την Τρίτη, με τον δημιουργό του, Γενς Γκάλσιοτ, να δηλώνει ότι ο Τραμπ πιθανόν θα το εκτιμούσε, λόγω της γνωστής του προτίμησης στον χρυσό.

Ο Δανός καλλιτέχνης, Γενς Γκάλσιοτ, προσκλήθηκε από έναν Δανό ευρωβουλευτή του Αριστερού Κόμματος για να παρουσιάσει το έργο του. Ο Γκάλσιοτ έχει επανειλημμένα αναφέρει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ως την κύρια αιτία της κλιματικής κρίσης.

«Η πορτοκαλί πανούκλα» και «Βασιλιάς της αδικίας»

Το έργο φέρει τον τίτλο «The Orange Plague», που μεταφράζεται ως «Η Πορτοκαλί Πανούκλα», ενώ είναι επίσης γνωστό ως «King of Injustice» ή «Βασιλιάς της Αδικίας». Απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο γυμνό, να κάθεται πάνω στους ώμους μιας μικρότερης και εξαντλημένης ανθρώπινης φιγούρας. Το σώμα του Τραμπ, με την κοιλιά και τους μηρούς, πιέζει τον άνδρα που βρίσκεται από κάτω, όπως περιγράφεται σε ρεπορτάζ.

Στα χέρια του γλυπτού, ο Τραμπ κρατά τις ζυγαριές της Δικαιοσύνης. Δίπλα του, διακρίνονται ένα μακρύ μπαστούνι του γκολφ και μια μπάλα που έχει σχήμα πλανήτη Γη. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην πολυεπίπεδη αφήγηση του καλλιτέχνη.

Το μήνυμα πίσω από το χρυσό

Ο Γκάλσιοτ συνδέει την επιλογή του χρυσού υλικού όχι μόνο με την προτίμηση του Τραμπ, αλλά και με την εικόνα πλούτου και εξουσίας που επιδιώκει να σατιρίσει. Το μήνυμα του έργου παραπέμπει στη σχέση ισχύος που θέλει να αναδείξει ο καλλιτέχνης: έναν πανίσχυρο ηγέτη που επιβαρύνει, τόσο κυριολεκτικά όσο και συμβολικά, έναν αδύναμο άνθρωπο.

Ο δημιουργός του γλυπτού εξήγησε ότι το έργο αποτυπώνει όσα θεωρεί απειλές που απορρέουν από την πολιτική του Τραμπ για το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διεθνή τάξη που στηρίζεται σε κανόνες και θεσμούς.

Πολιτική κριτική και προβληματισμός

Ο Γκάλσιοτ δήλωσε ότι «ο Τραμπ καταστρέφει όλα όσα πιστεύω». Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε το έργο ως μια «σατιρική κραυγή» κατά της πολιτικής του Αμερικανού προέδρου, καθώς και της αμερικανικής επίθεσης στην πράσινη μετάβαση και στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Ο καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι ο στόχος του δεν ήταν απλώς να δημιουργήσει ένα προκλητικό έργο. Αντιθέτως, ήθελε να θέσει το ερώτημα για το πόσο καιρό οι κοινωνίες θα επιτρέπουν στους ισχυρούς να «κάθονται στην πλάτη» των πιο αδύναμων, προκαλώντας προβληματισμό για τις κοινωνικές και πολιτικές δυναμικές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr