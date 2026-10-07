Το μενού του δείπνου Μητσοτάκη - Ρούμπιο: Προζυμένιο ψωμί, φάβα και ντολμάς με θαλασσινά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Tudor Hall του ξενοδοχείου King George, προσφέροντας θέα στην Ακρόπολη. Το μενού, με έντονο ελληνικό άρωμα, περιλάμβανε παραλλαγές γνωστών πιάτων της ελληνικής κουζίνας.

Το δείπνο στο King George

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ σε ένα ειδικά διαμορφωμένο δείπνο. Η επιλογή του εστιατορίου Tudor Hall στο ξενοδοχείο King George εξασφάλισε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν τη θέα της Ακρόπολης.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην ελληνική γαστρονομία, με πιάτα που αναδείκνυαν τις τοπικές γεύσεις και τα προϊόντα. Ο στόχος ήταν να προσφερθεί μια αυθεντική εμπειρία της ελληνικής κουζίνας στον υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι ελληνικές γεύσεις του μενού

Το μενού που επιμελήθηκε ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης, περιλάμβανε μια σειρά από ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις. Ως ορεκτικά, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προζυμένιο ψωμί συνοδευόμενο από ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα και ντολμά με θαλασσινά.

Για κυρίως πιάτο, δόθηκε η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε φιλέτο και ψάρι, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με ένα γλυκό με αχλάδι, ενώ όλα τα πιάτα συνοδεύτηκαν από επιλεγμένα ελληνικά κρασιά, ενισχύοντας την εθνική ταυτότητα του γεύματος.

Η λίστα των παρευρισκομένων

Στο δείπνο, εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρευρέθηκαν και άλλα σημαντικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Επίσης, το παρών έδωσαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Θεοδωρικάκος, και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι.

Ο σεφ πίσω από το δείπνο

Την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του μενού ανέλαβε ο Αστέριος Κουστούδης, ο οποίος είναι ο Executive Chef του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία». Ο κ. Κουστούδης είναι ευρέως γνωστός για την εξειδίκευσή του σε απαιτητικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, όπως το συγκεκριμένο δείπνο.

Η εμπειρία του και η ικανότητά του να δημιουργεί πιάτα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη γαστρονομία, συνέβαλαν στην επιτυχία του δείπνου, προσφέροντας μια αξέχαστη γευστική εμπειρία στους υψηλούς προσκεκλημένους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr