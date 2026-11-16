Μία νέα δημοσκόπηση της Pulse παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, αναδεικνύοντας τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου. Η διαφορά της από τη δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανέρχεται σε 14 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Παράλληλα, εννέα κόμματα φαίνεται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή, ενώ το υπό σύσταση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό πρόθεσης ψήφου.

Η εικόνα της πρόθεσης ψήφου

Σύμφωνα με τη μέτρηση της Pulse, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,5% στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία εμφανίζει μία μικρή πτωτική τάση στα ποσοστά της.

Ειδικότερα, η ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έχει απολέσει μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου σε σύγκριση με την έρευνα της Pulse του προηγούμενου μήνα. Αυτή η εξέλιξη την απομακρύνει από τον στόχο της πρώτης θέσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη διαφορά της από το τρίτο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ωστόσο, παρέμεινε στα ίδια ποσοστά.

Η δυναμική του κόμματος Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υπό σύσταση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ένα 14% των πολιτών δηλώνει σίγουρο ή πρόθυμο να το επιλέξει, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυνητική του επιρροή στο πολιτικό σκηνικό.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις. Η δυναμική του μπορεί να καθορίσει ακόμη και την εκλογική έκβαση, ενώ είναι πιθανόν να έχει επιπτώσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, από όπου ενδέχεται να αντλήσει ψηφοφόρους.

Τα ποσοστά μετά την κατανομή των αναποφάσιστων

Στο σενάριο της κατανομής των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30% των ψήφων, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της με σαφή διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μετά την κατανομή των αναποφάσιστων, εμφανίζεται στο 16%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με ποσοστό 13%. Συνολικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της Pulse, εννέα κόμματα εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο.

Η αξιολόγηση των κομμάτων σε κρίσιμα ζητήματα

Οι πολίτες ρωτήθηκαν επίσης για το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα ορισμένα κομβικά ζητήματα της καθημερινότητας και της εθνικής πολιτικής. Τα θέματα που τέθηκαν ήταν η ακρίβεια, η διαφθορά και τα ελληνοτουρκικά.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και σε αυτές τις κατηγορίες, ωστόσο τα ποσοστά της είναι σχετικά χαμηλά. Συγκεκριμένα, το 31% των ερωτηθέντων την επέλεξε για τα ελληνοτουρκικά, το 24% για την ακρίβεια και το 22% για τη διαφθορά. Αυτά τα ποσοστά υποδηλώνουν ότι, παρότι πρώτη, η εμπιστοσύνη των πολιτών σε συγκεκριμένους τομείς δεν είναι συντριπτική.

Βασικές παρατηρήσεις από τα ευρήματα

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση είναι οι χαμηλές «πτήσεις» της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου. Αυτό υποδεικνύει ότι, παρά την πρωτοκαθεδρία της, δεν συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης σε καίρια ζητήματα.

Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό εύρημα είναι η τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης να χειριστεί αποτελεσματικά τα κομβικά ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτό δημιουργεί ένα κενό στην πολιτική σκηνή όσον αφορά την αξιοπιστία των εναλλακτικών προτάσεων. Το υπό σύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με τη δυναμική που εμφανίζει, φαίνεται ικανό να επηρεάσει τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα όσο και τις εσωτερικές ισορροπίες της Νέας Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Enikos