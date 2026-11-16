Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος για τον αγώνα με τη Βίρτους: Σημεία προσοχής και συγκέντρωση

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου στις 22:00. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να προσέξουν οι «πράσινοι» απέναντι στους Ιταλούς, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της συγκέντρωσης. Τόνισε τη δυσκολία του αγώνα και την ανάγκη η ομάδα να είναι έξυπνη και να διατηρήσει τον σωστό ρυθμό.

Η αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος περιέγραψε τη Βίρτους ως μία ομάδα που «τρέχει πάνω κάτω» και είναι «πολύ καλή στους αιφνιδιασμούς». Χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως «πολύ δύσκολο παιχνίδι» και υπογράμμισε την ανάγκη οι παίκτες του Παναθηναϊκού να «ματσάρουμε το παιχνίδι» των αντιπάλων τους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι «πράσινοι» πρέπει να είναι έξυπνοι και να έχουν τον σωστό ρυθμό, ώστε να μην είναι πιο αργοί από τους Ιταλούς.

Ο καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τόνισε επίσης ότι η ομάδα δεν πρέπει να δώσει ευκαιρίες για τρανζίσιον στη Βίρτους. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο, ειδικά σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση των «πρασίνων» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όπου υπήρξαν συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης.

Το μάθημα από την Μπαρτσελόνα

Αναφερόμενος στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός ήταν «πολύ καλός» για περίπου 30 λεπτά. Ωστόσο, όπως δήλωσε, «η Μπαρτσελόνα έδειξε τη δυναμική της και κατάφερε να βρει λύσεις». Το σημείο-κλειδί που επισήμανε ήταν η χαλάρωση της ελληνικής ομάδας, η οποία συνέβη στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αυτή η χαλάρωση αποτελεί ένα παράδειγμα προς αποφυγή για τον επερχόμενο αγώνα με τη Βίρτους. Η εμπειρία από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα αναδεικνύει την ανάγκη για διαρκή συγκέντρωση και ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις και να διατηρηθεί ο έλεγχος του αγώνα.

Η σημασία της διαρκούς συγκέντρωσης

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπογράμμισε ότι το ζητούμενο της διατήρησης της συγκέντρωσης σε κανένα σημείο του αγώνα ισχύει για όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτως αν διεξάγονται εντός ή εκτός έδρας. Αναγνώρισε ότι «δεν είναι εύκολο να ξεκινάς ένα παιχνίδι και να διατηρείς την ίδια ένταση σε όλη τη διάρκειά του».

Παρ' όλα αυτά, ο παίκτης του Παναθηναϊκού τόνισε την επιτακτική ανάγκη η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη και να μην υπάρχει καμία χαλάρωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Η διαρκής εγρήγορση θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως η Βίρτους Μπολόνια.

Η επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου και η ετοιμότητα της ομάδας

Σχετικά με την επίδραση της δικής του επιστροφής στην ομάδα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δήλωσε ότι «όλα τα παιδιά εδώ θέλουν να μπουν στην ομάδα με τον σωστό τρόπο». Πρόσθεσε ότι όλοι κάνουν «ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και, από εκεί και πέρα, όποιος είναι να παίξει, ας παίξει».

Όσον αφορά το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας αυτή τη στιγμή, ο Ρογκαβόπουλος σημείωσε ότι «σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε στο 100%, καθώς είναι ακόμη πολύ νωρίς». Εξήγησε ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως «δεν έχουμε αγωνιστεί ακόμη όλοι μαζί, με πλήρες ρόστερ». Κατέληξε λέγοντας ότι η ομάδα συνεχίζει τη δουλειά της και υπάρχει η πεποίθηση ότι «στη διάρκεια θα βλέπουμε τη βελτίωσή μας».

Με πληροφορίες από: Gazzetta