Η στρατιωτική μέθοδος για να αποκοιμηθείτε σε δύο λεπτά

Μια απλή, αλλά αποτελεσματική πρακτική, γνωστή ως «στρατιωτική μέθοδος», υπόσχεται να προσφέρει γρήγορο ύπνο, μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε αρχικά για τους πιλότους μαχητικών του αμερικανικού Ναυτικού, με στόχο την ταχεία χαλάρωση του σώματος και την ηρεμία του εγκεφάλου. Η εφαρμογή της μπορεί να αποτελέσει λύση για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον ύπνο, ένα πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Η σημασία του ποιοτικού ύπνου για την υγεία

Η ενέργεια που διαθέτουμε καθημερινά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του ύπνου μας. Όταν το σώμα και ο εγκέφαλος έχουν ξεκουραστεί επαρκώς, λειτουργούν καλύτερα και αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αντίθετα, η ανεπαρκής ή κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική μας υγεία.

Ο ύπνος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανθρώπινη ζωή, και η έλλειψή του συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης διαφόρων προβλημάτων υγείας. Αυτά περιλαμβάνουν παθήσεις που επηρεάζουν την καρδιά, το κυκλοφορικό σύστημα, τον μεταβολισμό, το αναπνευστικό, καθώς και το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας τον ποιοτικό ύπνο απαραίτητο για την ευεξία.

Η παγκόσμια διάσταση της αϋπνίας

Το πρόβλημα της αϋπνίας είναι ευρέως διαδεδομένο σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη διεθνή μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Sleep Medicine Reviews, περισσότεροι από 850 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από αϋπνία. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την κλίμακα του προβλήματος και την ανάγκη για αποτελεσματικές λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 7,9% των ενηλίκων παγκοσμίως αντιμετωπίζουν σοβαρή αϋπνία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δυσκολία να κοιμηθούν για τουλάχιστον τρεις νύχτες την εβδομάδα, για διάστημα τριών μηνών ή και περισσότερο, και παράλληλα βιώνουν συχνές αφυπνίσεις, με συμπτώματα κόπωσης κατά τη διάρκεια της ημένας. Η αϋπνία παρατηρείται συχνότερα στις γυναίκες, σε ποσοστό 18,9%, έναντι 13,4% στους άνδρες, ενώ η ηλικιακή ομάδα που επηρεάζεται περισσότερο είναι αυτή των 35-49 ετών.

Συμβουλές ειδικών για καλύτερο ύπνο

Για την αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου και τη βελτίωση της ποιότητάς του, οι ειδικοί συστήνουν την υιοθέτηση συγκεκριμένων συνηθειών. Μία από τις βασικές συμβουλές είναι η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου, το οποίο θα πρέπει να τηρείται ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, ώστε να ρυθμίζεται ο βιολογικός μας ρυθμός.

Επιπλέον, συνιστάται ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ και καφεΐνης κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, καθώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα χαλάρωσης και έλευσης του ύπνου. Οι ειδικοί προτείνουν επίσης λιγότερη χρήση οθονών, όπως κινητά τηλέφωνα ή τάμπλετ, τουλάχιστον 30 με 60 λεπτά πριν τον ύπνο. Τέλος, η αποφυγή έντονης γυμναστικής δύο ώρες πριν την κατάκλιση και η δημιουργία ενός ήσυχου, δροσερού περιβάλλοντος στο υπνοδωμάτιο θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

Η μέθοδος των αεροπόρων του αμερικανικού ναυτικού

Στην περίπτωση που οι παραπάνω γενικές συμβουλές δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μια ειδική τεχνική, η οποία αναπτύχθηκε για τους πιλότους μαχητικών του αμερικανικού Ναυτικού, μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της αϋπνίας. Η μέθοδος αυτή, όπως αναφέρει η Cleveland Clinic, αποτελεί ουσιαστικά μία τεχνική χαλάρωσης, σχεδιασμένη να βοηθά στην ταχεία επίτευξη ύπνου.

Σύμφωνα με την αμερικανική κλινική, όσοι ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο μπορούν να αποκοιμηθούν μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Αυτός ο χρόνος θεωρείται ρεκόρ, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε από 10 έως 20 λεπτά για να παραδοθούμε στα χέρια του Μορφέα. Η τεχνική χρησιμοποιείται από στρατιωτικούς, ιδίως πιλότους πολεμικών αεροσκαφών και όσους βρίσκονται σε αποστολές, με στόχο να διασφαλίσουν ότι μπορούν να αποδώσουν περισσότερο, καθώς ηρεμεί τον εγκέφαλο και το σώμα, προετοιμάζοντας τον άνθρωπο για τον ύπνο.

Πώς εφαρμόζεται η τεχνική

Η εφαρμογή της στρατιωτικής μεθόδου είναι συγκεκριμένη και απαιτεί συγκέντρωση στη χαλάρωση κάθε μέρους του σώματος. Ξεκινήστε ξαπλώνοντας ανάσκελα στο κρεβάτι και κλείνοντας τα μάτια σας. Στη συνέχεια, επικεντρωθείτε στο να χαλαρώσετε κάθε μέρος του σώματός σας, ξεκινώντας από το μέτωπο και προχωρώντας σταδιακά προς τα κάτω, έως τα δάχτυλα των ποδιών σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι σημαντικό να αφήσετε το σαγόνι σας «μαλακό» και να μην σφίγγετε τους ώμους σας. Επιτρέψτε στην κοιλιά σας να είναι ελεύθερη και στα πόδια σας να «πέσουν» φυσικά στο πλάι. Καθώς χαλαρώνετε συστηματικά κάθε μυ, αναπνεύστε βαθιά, επιτρέποντας στο σώμα και το μυαλό να ηρεμήσουν πλήρως, οδηγώντας στην ταχεία έλευση του ύπνου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta