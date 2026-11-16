Η Raye και η Rosalia ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Raye, γνωστή για την επιτυχία της που συνδυάζει διάφορα μουσικά είδη και φέρει τον τίτλο «Πού είναι ο άντρας μου!», βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy, οι οποίες ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα. Η 29χρονη καλλιτέχνιδα συγκέντρωσε συνολικά 11 προτάσεις, ξεπερνώντας την Ισπανίδα μουσικό Rosalia και την Ella Langley.

Η Raye είναι υποψήφια σε σημαντικές κατηγορίες, όπως αυτή του τραγουδιού και του δίσκου της χρονιάς για το κομμάτι «Husband», καθώς και για το άλμπουμ της χρονιάς με το «This Music May Contain Hope». Η Rosalia, από την πλευρά της, έλαβε εννέα υποψηφιότητες, λίγες ημέρες αφότου είχε κυριαρχήσει στα Latin Grammy με το άλμπουμ της «Lux».

Η Raye στην κορυφή των υποψηφιοτήτων

Η Raye, με τις 11 υποψηφιότητές της, ισοφάρισε την Beyoncé για τις περισσότερες υποψηφιότητες Grammy σε μία μόνο χρονιά για γυναίκα καλλιτέχνιδα. Το «Hope» είναι το δεύτερο άλμπουμ της 29χρονης τραγουδίστριας, η οποία στη μουσική της συνδυάζει στοιχεία ποπ, τζαζ, R&B και άλλων ειδών.

Η επιτυχία της Raye σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της, αναδεικνύοντας το πολύπλευρο ταλέντο της και την ικανότητά της να δημιουργεί μουσική που ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια των ειδών.

Η Rosalia και οι άλλες γυναίκες καλλιτέχνιδες

Η Rosalia, η οποία συνδυάζει επίσης είδη όπως το φλαμένκο και την ποπ, συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Η καλλιτέχνιδα είχε ήδη διακριθεί στα Latin Grammy με το άλμπουμ της «Lux», το οποίο της χάρισε και υποψηφιότητα για άλμπουμ της χρονιάς στα φετινά βραβεία.

Η Ella Langley, μία πρωτοεμφανιζόμενη υποψήφια, έλαβε επτά υποψηφιότητες, όπως και η Μιράντα Λάμπερτ, η Ολίβια Ροντρίγκο και η Φοίμπι Μπρίτζερς. Το τραγούδι της Langley, «Choosin’ Texas», ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές φέτος, παραμένοντας στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 chart για 27 εβδομάδες. Αυτό το επίτευγμα έσπασε το ρεκόρ που κατείχε η χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Mariah Carey, «All I Want for Christmas Is You».

Η παρουσία της Taylor Swift και άλλων βετεράνων

Η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ έλαβε πέντε υποψηφιότητες, ανάμεσά τους και για το άλμπουμ της χρονιάς με το «The Life of a Showgirl». Η Σουίφτ έχει ήδη κερδίσει το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς τέσσερις φορές, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία των Grammy. Οι φετινές επιλογές οδηγούν σε μια αναμέτρηση μεταξύ της βετεράνου Σουίφτ και μιας νέας γενιάς μουσικών για το κορυφαίο βραβείο της μουσικής βιομηχανίας.

Οι υποψήφιοι για το άλμπουμ της χρονιάς

Στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς, εκτός από τις Raye με το «This Music May Contain Hope» και Swift με το «The Life of a Showgirl», οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν την Ella Langley με το «Dandelion», τη Rosalia με το «Lux», την Phoebe Bridgers με το «Lost Weekend», την Olivia Dean με το «The Art of Loving» και την Olivia Rodrigo με το «You seem pretty sad for a girl so in love».

Ο Bruno Mars ήταν ο μοναδικός άνδρας καλλιτέχνης που προτάθηκε σε αυτή την κατηγορία, για το άλμπουμ του «The Romantic».

Η τελετή απονομής και η διαδικασία επιλογής

Οι νικητές των βραβείων Grammy θα επιλεγούν από περίπου 16.000 μέλη της Ακαδημίας Ηχογράφησης. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθούν σε μια εκδήλωση με κόκκινο χαλί στο κέντρο του Λος Άντζελες, στις 7 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki