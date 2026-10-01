Το κυπριακό «Barbershop» έγινε viral στο TikTok: Ο δημιουργός και το φαινόμενο

Ένα κυπριακό τραγούδι έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή trends των τελευταίων ημερών στα social media, με το TikTok να κατακλύζεται από βίντεο χρηστών. Πρόκειται για το «Barbershop» του Mouflon Don, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 13 εκατομμύρια προβολές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κομμάτι έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, όπου οι χρήστες προσπαθούν να αντιγράψουν το χαρακτηριστικό χορευτικό του.

Το «Barbershop» κατακτά το TikTok

Το τραγούδι «Barbershop» του Mouflon Don έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα των social media. Η δυναμική του είναι εμφανής από τις περισσότερες από 13 εκατομμύρια προβολές που έχει συγκεντρώσει στο TikTok, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια της πλατφόρμας.

Η παρουσία του είναι ιδιαίτερα ισχυρή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, όπου χιλιάδες χρήστες συμμετέχουν ενεργά στο trend, ανεβάζοντας τις δικές τους εκδοχές του χορευτικού.

Το χορευτικό που έγινε «σήμα κατατεθέν»

Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο στο «Barbershop» είναι ο τρόπος με τον οποίο χορεύεται. Μια συγκεκριμένη, χαρακτηριστική κίνηση έχει μετατραπεί σε «σήμα κατατεθέν» του τραγουδιού, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους χρήστες.

Το τραγούδι έχει μετατραπεί σε ένα συμμετοχικό trend, καθώς οι χρήστες δημιουργούν τα δικά τους βίντεο, χορεύοντας τη συγκεκριμένη φιγούρα και δίνοντας τη δική τους προσωπική εκδοχή στο κομμάτι, ενισχύοντας έτσι την απήχησή του.

Η έμπνευση πίσω από το viral τραγούδι

Η αφετηρία για τη δημιουργία του τραγουδιού αποτέλεσε το barbershop, ένας χώρος που πέρα από την παροχή υπηρεσιών κουρέματος, λειτουργεί συχνά ως σημείο συνάντησης, συζήτησης και κοινωνικής συναναστροφής.

Αυτή την καθημερινή εμπειρία επέλεξε να μεταφέρει στη μουσική ο Mouflon Don, δημιουργώντας ένα κομμάτι με έντονο ρυθμό και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αυτός ο συνδυασμός βρήκε τελικά τον δρόμο του προς τα social media, όπου και γνώρισε την τεράστια επιτυχία.

Με πληροφορίες από: dnews.gr