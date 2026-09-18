Χαμός στην Αυστραλία για την κυκλοφορία του iPhone 18 Pro

Με ενθουσιασμό, μεγάλες ουρές και απρόοπτα ξεκίνησε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας η παγκόσμια κυκλοφορία των νέων iPhone 18 Pro και Pro Max. Το Apple Store στην George Street άνοιξε τις πόρτες του στις 8 το πρωί, αποτελώντας το πρώτο κατάστημα της Apple παγκοσμίως που υποδέχθηκε τους πελάτες για την απόκτηση των πολυαναμενόμενων συσκευών.

Ουρές και η «μάχη» για την πρωτιά

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το κατάστημα ώρες πριν το άνοιγμα, σχηματίζοντας ουρές. Ο 20χρονος Lachlan Collyer ήταν ένας από αυτούς που έφτασαν πολύ νωρίς, με στόχο να είναι ο πρώτος που θα κρατούσε στα χέρια του το νέο iPhone. Ωστόσο, η έξοδός του από το Apple Store, κρατώντας ψηλά το ολοκαίνουργιο iPhone 18 Pro στην απόχρωση «Glacier Ice Blue», μετατράπηκε σε μια σκηνή χάους.

Ο Collyer βρέθηκε ξαφνικά να μοιράζεται τα φώτα της δημοσιότητας με έναν ακόμη άνδρα, έναν 10χρονο, ο οποίος επιχείρησε να του κλέψει την παράσταση. Παρά το γεγονός αυτό, ο Collyer παρέμεινε ατάραχος και μίλησε στα ΜΜΕ για τον ενθουσιασμό του που ήταν ο πρώτος που απέκτησε το τελευταίο προϊόν της Apple.

Ενθουσιασμός για την τεχνολογία

Ο 20χρονος πελάτης δήλωσε πως «Το να κατέχω το πρώτο προϊόν του [John] Ternus είναι απίστευτα συναρπαστικό και, από τεχνολογική άποψη, πρόκειται για το πρώτο και τελευταίο chipset με αρχιτεκτονική 2 νανομέτρων που υπάρχει. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε σήμερα – αυτό είναι απίστευτα συναρπαστικό».

Πρόσθεσε επίσης ότι «Αυτό λέει πολλά για την κατεύθυνση της Apple και για το τι κάνουν με τις σειρές προϊόντων τους, και ανυπομονώ να δω πού θα οδηγηθεί η εταιρεία τα επόμενα 15 χρόνια». Παρά τις διαφωνίες που προέκυψαν, ο Lachlan Collyer θεωρήθηκε ευρέως από την ουρά και το προσωπικό της Apple ως ο πραγματικά πρώτος πελάτης που πέρασε το κατώφλι του καταστήματος.

Προεπισκόπηση του iPhone Duo και νέα χρώματα

Εκτός από τα iPhone 18 Pro και Pro Max, οι πελάτες που βρέθηκαν μέσα στο κατάστημα είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το iPhone Duo. Πρόκειται για την πιο αναμενόμενη συσκευή της Apple μέχρι σήμερα, το πρώτο πτυσσόμενο τηλέφωνο του τεχνολογικού κολοσσού, το οποίο παρουσιάστηκε σε προεπισκόπηση πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 23 Οκτωβρίου.

Ο Collyer δεν ήταν ο μόνος που ξεκίνησε νωρίς την προσπάθειά του να αποκτήσει τις νέες συσκευές. Η 26χρονη Mehak Dhiman και ο 24χρονος Shav Chandra είχαν κατασκηνώσει έξω από το κατάστημα από τις 6 το πρωί, απολαμβάνοντας το πρωινό τους πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι δύο τους ήταν διχασμένοι ανάμεσα στα δύο νέα χρώματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά την Παρασκευή: το «glacier blue» και το ολοκαίνουργιο «burgundy».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr