Η απλή ιδέα στην καφετέρια που έφερε έσοδα 51 εκατ. ευρώ σε 36χρονο

Μια φαινομενικά απλή παρατήρηση σε μια καφετέρια ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του Πολωνού επιχειρηματία Mateusz Tałpasz. Στα 36 του, η ιδέα του για την παραγγελία γευμάτων εξελίχθηκε σε μια εταιρεία με περισσότερους από 800 εταιρικούς πελάτες και ετήσια έσοδα που φτάνουν τα 51 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία του, SmartLunch, ξεκίνησε με στόχο να διευκολύνει την παραγγελία και τη χρέωση των γευμάτων στις επιχειρήσεις, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και αυτοματοποιώντας μια χρονοβόρα διαδικασία.

Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια καφετέρια

Όλα ξεκίνησαν στο Τεχνολογικό Πάρκο του Βρότσλαβ, στην Πολωνία, όπου ο Tałpasz παρατήρησε μια αναποτελεσματική διαδικασία. Οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας κατέγραφαν σε τετράδια τα γεύματα που αγόραζαν από τα εστιατόρια. Κάθε φορά που κάποιος έπαιρνε φαγητό, έπρεπε να δείχνει την ταυτότητά του και να καταγράφεται το όνομά του και το ποσό που χρωστούσε.

Στη συνέχεια, τα ίδια στοιχεία περνούσαν ξανά στα αρχεία της εταιρείας. Ένας λογιστής είχε την ευθύνη να ελέγχει όλες τις καταγραφές, να υπολογίζει τις χρεώσεις και να βρίσκει το αντίστοιχο ποσό για κάθε εργαζόμενο, μια διαδικασία που μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Από το τετράδιο στο ψηφιακό σύστημα

Ο Mateusz Tałpasz σκέφτηκε ότι όλη αυτή η εργασία μπορούσε να γίνει αυτόματα, μέσω ενός ψηφιακού συστήματος. Έτσι γεννήθηκε η SmartLunch, με την αρχική της ιδέα να κάνει πιο εύκολη τη διαχείριση των γευμάτων στις επιχειρήσεις και να μειώσει τη γραφειοκρατία που τη συνόδευε.

Οι πρώτες δυσκολίες και η ανάπτυξη

Η αρχή της SmartLunch δεν ήταν εύκολη. Η εταιρεία χρειάστηκε δέκα μήνες για να βρει τον πρώτο της πελάτη, ένα εργοστάσιο της Bombardier με εκατοντάδες εργαζομένους. Τα πρώτα έσοδα ήταν ελάχιστα, με τον Tałpasz να αναφέρει ότι η SmartLunch κέρδιζε λιγότερα από 5.000 ζλότι τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.170 ευρώ.

Η ομάδα αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα, καθώς τα πρώτα τάμπλετ που χρησιμοποιούσαν κολλούσαν συχνά και απαιτούσαν επισκευές. Η αρχική προσπάθεια να συνεργαστούν κυρίως με γραφεία δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, όταν στράφηκαν στα εργοστάσια, η κατάσταση άλλαξε. Οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, με πολλούς εργαζομένους και καθημερινές ανάγκες για φαγητό, έδωσαν στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πολλές παραγγελίες και να αναπτυχθεί.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της SmartLunch έπαιξε η συνεργασία της με την Toyota, η οποία οδήγησε και άλλες επιχειρήσεις να ενδιαφερθούν για τις υπηρεσίες της.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιτυχίας

Η SmartLunch συνεργάζεται με εστιατόρια, βοηθώντας τα να πωλούν γεύματα σε εργαζομένους μεγάλων επιχειρήσεων. Αντί να ανοίγει δικά της καταστήματα, η εταιρεία κερδίζει χρήματα από τις προμήθειες των παραγγελιών. Συμφωνεί με τους εστιάτορες να τους φέρνει εκατοντάδες παραγγελίες τον μήνα και κρατά προμήθεια λίγο πάνω από το 10%.

Η σημερινή εικόνα

Σήμερα, η SmartLunch έχει παρουσία και εκτός Πολωνίας, με περισσότερους από 800 εταιρικούς πελάτες και έσοδα που φτάνουν τα 51 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr