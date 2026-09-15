Εφιάλτης σε πτήση Boeing 737: Έσκασε ο τροχός και το αεροπλάνο πήγε να διαλυθεί

Ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Sepehran Airlines αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία του και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μασχάντ, από όπου είχε απογειωθεί. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την απογείωση, προκαλώντας ανησυχία στους επιβάτες.

Το πρόβλημα κατά την απογείωση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα αμέσως μετά την απογείωση. Ένα από τα ελαστικά του φέρεται να έσκασε, ενώ παράλληλα το αεροσκάφος υπέστη ζημιά στον κινητήρα του. Αυτές οι βλάβες κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της πτήσης προς τον αρχικό της προορισμό.

Η πτήση είχε ξεκινήσει με κατεύθυνση την πόλη Κερμανσάχ. Ωστόσο, λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε, οι πιλότοι έλαβαν την απόφαση να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο του Μασχάντ για λόγους ασφαλείας.

Η αγωνία των επιβατών

Βίντεο που κυκλοφόρησε από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποτυπώνει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην καμπίνα. Οι επιβάτες εμφανίζονται εμφανώς τεταμένοι και ανήσυχοι, καθώς αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα της κατάστασης. Η αναγκαστική επιστροφή και η αβεβαιότητα της στιγμής προκάλεσαν αγωνία σε όσους βρίσκονταν μέσα στο Boeing 737.

An Iranian Sepehran Airlines Boeing 737 was forced to return to Mashhad Airport after a tire reportedly burst shortly after takeoff and the aircraft suffered engine damage.



The flight had been heading to Kermanshah.



Video from inside the plane showed tense passengers. pic.twitter.com/5yR8l6t3cH — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Με πληροφορίες από: x.com