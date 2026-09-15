Αθλήτρια συνέχισε αγώνα Hyrox παρά το γαστρεντερικό πρόβλημα, προκαλώντας αντιδράσεις

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σε αγώνα Hyrox στο Πεκίνο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες. Η Αυστραλή αθλήτρια Joanna Wietrzyk, κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στο ατομικό γυναικών, βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς συνέχισε κανονικά τον αγώνα της παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα διάρροιας κατά τη διάρκειά του.

Το περιστατικό και η νίκη

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η Wietrzyk φαίνεται να συνεχίζει τις απαιτητικές ασκήσεις, παρά το γαστρεντερικό της πρόβλημα. Η αθλήτρια όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα της, αλλά κατάφερε να κερδίσει, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις για την επιμονή της αλλά και τις συνθήκες του αγώνα.

Ανησυχίες για την υγιεινή και την ασφάλεια

Η χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού από την αθλήτρια κατά τη διάρκεια του περιστατικού προκάλεσε έντονη συζήτηση σχετικά με τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας της διοργάνωσης. Πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες για την έκθεση των υπόλοιπων αθλητών σε μία κατάσταση που ενδεχομένως είχε συνέπειες για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Ο Joe Ho, ένας από τους συμμετέχοντες στον αγώνα του Πεκίνου, υποστήριξε ότι οι υπόλοιποι αθλητές εκτέθηκαν σε κίνδυνο. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αποζημίωσης για τους συμμετέχοντες που επηρεάστηκαν από το συγκεκριμένο γεγονός.

Η αντίδραση των διοργανωτών

Ο συνιδρυτής του Hyrox, Moritz Fürste, ζήτησε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα από το περιστατικό. Αναγνώρισε δημόσια ότι οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έπρεπε να είχαν αντιδράσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.

Οι διοργανωτές προχώρησαν άμεσα σε ενέργειες για την αποκατάσταση της κατάστασης. Γνωστοποίησαν ότι οι χώροι και οι διάδρομοι καθαρίστηκαν ενδελεχώς, ενώ η μοκέτα του χώρου αντικαταστάθηκε πλήρως. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν πριν συνεχιστούν οι αγώνες την επόμενη ημέρα, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των αθλητών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr