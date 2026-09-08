Αλεξιπτωτίστρια χάνει τις αισθήσεις της στον αέρα και σώζεται από ένα δέντρο

Μια 35χρονη αλεξιπτωτίστρια στη Βρετανία, η Holly Wiffen, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σενάριο τρόμου όταν έχασε τις αισθήσεις της στον αέρα κατά τη διάρκεια ομαδικού άλματος. Το ατύχημα συνέβη στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όταν δέχθηκε ένα σφοδρό χτύπημα στο κεφάλι από άλλον αλεξιπτωτιστή.

Η ανεξέλεγκτη πτώση της ανακόπηκε σωτήρια από τα κλαδιά ενός δέντρου, το οποίο απορρόφησε την ορμή της σύγκρουσης. Η γυναίκα, παρά τους πολλαπλούς τραυματισμούς, επέζησε, προσγειωμένη σε ένα σημείο εντελώς διαφορετικό από την προκαθορισμένη ζώνη ρίψης.

Η μοιραία σύγκρουση στα 10.000 πόδια

Η Holly Wiffen, με εμπειρία 425 αλμάτων στο ενεργητικό της, συμμετείχε σε ένα εορταστικό φεστιβάλ, όταν η ομάδα της βούτηξε από υψόμετρο περίπου 12.000 ποδιών. Καθώς βρίσκονταν στα 10.000 πόδια και επιχειρούσαν εναέριους σχηματισμούς, συνέβη το αναπάντεχο.

Ένα μέλος της ομάδας συγκρούστηκε με το κεφάλι της 35χρονης, με αποτέλεσμα εκείνη να λιποθυμήσει στιγμιαία. Αμέσως μετά την σύγκρουση, άρχισε να πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια των υπολοίπων να την προσεγγίσουν και να τη σταθεροποιήσουν.

Αδύνατη η προσέγγιση από τους συναθλητές

Το οπτικό υλικό από τις κάμερες που ήταν προσαρτημένες στις στολές των αλεξιπτωτιστών επιβεβαιώνει την εξέλιξη του ατυχήματος. Ένας συνάδελφός της βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το να την πιάσει από το χέρι, αλλά η προσπάθεια απέτυχε.

Η ομάδα είχε πλέον κατέβει στα 3.000 πόδια, σημείο όπου η ανάπτυξη του δικού του αλεξίπτωτου κρινόταν επιβεβλημένη για τη δική του ασφάλεια. Έτσι, οι υπόλοιποι αλεξιπτωτιστές μπορούσαν μόνο να παρακολουθούν αβοήθητοι την ανεξέλεγκτη πτώση της.

Η σωτήρια κίνηση και η παρέμβαση της φύσης

Μπαίνοντας στη ζώνη των 1.000 ποδιών, μέσα σε απόλυτη σύγχυση, η 35χρονη βρήκε ενστικτωδώς το σθένος να τραβήξει τους μοχλούς για να αναπτύξει τόσο το βασικό όσο και το εφεδρικό της αλεξίπτωτο. Η κίνηση αυτή έγινε οριακά, καθώς η απόσταση από το έδαφος ήταν ελάχιστη και η ταχύτητα καθόδου εξαιρετικά υψηλή.

Σε εκείνο το κρίσιμο δευτερόλεπτο, η πορεία της διασταυρώθηκε με ένα δέντρο, το οποίο απορρόφησε την ορμή της σύγκρουσης και την προστάτεψε από τον ακαριαίο θάνατο. Η πτώση σταμάτησε και η γυναίκα βρέθηκε στο χώμα πολυτραυματίας, αλλά ζωντανή. «Αν δεν είχα χτυπήσει το δέντρο, θα είχα πέσει στο έδαφος και θα ήμουν σούπα. Οι περισσότεροι δεν επιβιώνουν ατυχήματα σαν και αυτό», ομολόγησε η ίδια με απόλυτη ειλικρίνεια.

Επικίνδυνη προσγείωση και η αντίδραση των σωστικών συνεργείων

Η τελική της προσγείωση σημειώθηκε σε σημείο εντελώς διαφορετικό από την προκαθορισμένη ζώνη ρίψης, σε μια περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη. «Ανάμεσα σε τροχόσπιτα, κτίρια, δέντρα, δρόμους…», εξήγησε μιλώντας στη βρετανική Sun, προσθέτοντας για τους συναθλητές της πως «πίστευαν ότι ήμουν νεκρή».

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων αναγκάστηκαν να διασχίσουν πυκνή βλάστηση προκειμένου να την προσεγγίσουν και να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr