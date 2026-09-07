Δεύτερη ευκαιρία για επιδότηση διακοπών μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»

Το Υπουργείο Τουρισμού προχωρά στην ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», δίνοντας τη δυνατότητα για επιδότηση διακοπών σε χιλιάδες πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε όσους υπέβαλαν αίτηση στην Α’ φάση του προγράμματος αλλά δεν κατάφεραν να κληρωθούν. Η Β’ φάση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του 2027, καλύπτοντας ένα σημαντικό διάστημα για την πραγματοποίηση διακοπών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και η περίοδος ισχύος

Η δεύτερη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» απευθύνεται αποκλειστικά στους πολίτες που δεν κληρώθηκαν κατά την Α’ φάση. Αυτοί οι αιτούντες παραμένουν αυτόματα στους πίνακες των δυνητικών δικαιούχων, διατηρώντας ακέραιες τις πιθανότητες ένταξής τους στον επόμενο κύκλο του προγράμματος.

Η περίοδος ισχύος για τους δικαιούχους της Β’ φάσης έχει οριστεί από τις 30 Ιουνίου 2027 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η ενεργοποίηση της φάσης αυτής προβλέπεται να γίνει μέσα στο 2027, με γνώμονα τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που θα έχει προβλεφθεί με την αυγή του νέου έτους.

Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης

Τα χρηματικά ποσά της επιδότησης παραμένουν ακριβώς τα ίδια και για τους δικαιούχους της δεύτερης φάσης του προγράμματος. Το βασικό ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 200 ευρώ για την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης, ενώ για την περίοδο χαμηλής ζήτησης το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Για ειδικές ομάδες πολιτών, προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, οι ειδικές ομάδες λαμβάνουν από 300 έως 400 ευρώ ή από 400 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατάστασή τους. Αυτή η διαφοροποίηση στο ύψος της επιδότησης στοχεύει στην παροχή μεγαλύτερης στήριξης σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Διαδικασία ένταξης και ενημέρωση

Για τους πολίτες που υπέβαλαν κανονικά αίτηση στην πρώτη φάση αλλά δεν κληρώθηκαν, δεν απαιτείται καμία νέα ενέργεια. Οι αιτούντες αυτοί θα ενταχθούν αυτόματα στους πίνακες των δυνητικών δικαιούχων της Β’ φάσης. Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν απευθείας από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της Α’ φάσης, τηρώντας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας που είχε οριστεί από την αρχική κλήρωση.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας για τη δεύτερη φάση θα ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Τουρισμού. Η ενημέρωση των δικαιούχων θα γίνει μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης του προγράμματος, ενώ παράλληλα θα σταλεί γραπτό μήνυμα (SMS) και email στους ωφελούμενους, ώστε να λάβουν εγκαίρως γνώση της ένταξής τους.

Κριτήρια και αρχική δήλωση

Βασικό κριτήριο για την ένταξη των δικαιούχων στη δεύτερη φάση παραμένει το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού για το έτος 2027. Η διάθεση των κονδυλίων θα καθορίσει τον αριθμό των επιπλέον ωφελούμενων που θα μπορέσουν να λάβουν την επιδότηση.

Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω της Β’ φάσης θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδότηση για την περίοδο που είχαν δηλώσει κατά την αρχική υποβολή της αίτησής τους. Αυτό εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνέπεια με τις αρχικές προτιμήσεις των αιτούντων.

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα (AI)

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», προσφέροντας επιδότηση διακοπών σε όσους δεν κλήθηκαν στην Α’ φάση. Η Β’ φάση θα ισχύει από 30/6/2027 έως 31/12/2027 με τα ίδια χρηματικά ποσά.



Πότε θα ξεκινήσει η Β’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»;

Η Β’ φάση προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το 2027, με περίοδο ισχύος από 30 Ιουνίου 2027 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν επιδότηση στη δεύτερη φάση;

Οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν κλήθηκαν στην Α’ φάση παραμένουν στους πίνακες και θα ενταχθούν αυτόματα στη Β’ φάση.

Ποιο είναι το ποσό της επιδότησης για τη χαμηλή και υψηλή τουριστική περίοδο στη Β’ φάση;

Η βασική επιδότηση είναι 200 € για υψηλή και 300 € για χαμηλή περίοδο· ειδικές ομάδες λαμβάνουν 300‑400 € ή 400‑600 € ανάλογα με την κατάσταση.



Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι για την ενεργοποίηση της Β’ φάσης;

Το Υπουργείο Τουρισμού θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης του προγράμματος και θα στείλει γραπτό μήνυμα και email στους δικαιούχους.

Με πληροφορίες από: e-howto.gr