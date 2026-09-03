Απόδειξη ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ προκάλεσε αναστάτωση στο Χ

Μια ξεχασμένη απόδειξη από ΑΤΜ, η οποία αποκάλυπτε ένα ιλιγγιώδες διαθέσιμο υπόλοιπο λογαριασμού, άφησε άναυδο έναν χρήστη της πλατφόρμας Χ. Το απρόσμενο εύρημα προκάλεσε άμεσα ένα μεγάλο κύμα σχολίων και συζητήσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους για το ποσό.

Το απροσδόκητο εύρημα και η έκπληξη του χρήστη

Ο χρήστης του Χ, Στέφανος Δαμιανίδης, βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν αντίκρισε την απόδειξη που είχε αφήσει ο προηγούμενος συναλλασσόμενος στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Τα στοιχεία που αναγράφονταν πάνω σε αυτήν ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένα, όπως ο ίδιος περιέγραψε.

Ο κ. Δαμιανίδης αρχικά σκέφτηκε ότι ο λογαριασμός του προηγούμενου χρήστη θα ήταν άδειος, όπως συμβαίνει συχνά. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διέψευσε πανηγυρικά, καθώς το ποσό που είδε τον άφησε άναυδο.

Το μυθικό υπόλοιπο και η ανάληψη

Σύμφωνα με την απόδειξη, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού ανερχόταν στο εντυπωσιακό ποσό των 2.161.170 ευρώ. Ο χρήστης που είχε ξεχάσει την απόδειξη είχε πραγματοποιήσει ανάληψη 1.040 ευρώ.

Ο Στέφανος Δαμιανίδης περιέγραψε την εμπειρία του με χιούμορ, αναφέροντας: «Πάω στο ATM να βγάλω 40€ και ο προηγούμενος (δεν τον είδα) έχει αφήσει στο μηχάνημα την απόδειξη από την ανάλυση… Σκέφτομαι και εγώ ότι για να την αφήνει έτσι ο λογαριασμός του θα είναι άδειος όπως οι περισσότεροι… Έλα όμως που δεν ήταν άδειος και όταν είδα το ποσό έπαθα κολούμπρα!»

Οι σκέψεις του Στέφανου Δαμιανίδη

Ο χρήστης του Χ συνέχισε την περιγραφή του, εκφράζοντας την απορία του για την ταυτότητα του κατόχου του λογαριασμού. «2.161.170€!!!!! Στο μεταξύ ο τύπος (ή η τύπισσα) έκανε ανάληψη 1040€… τα 40€ θα τα έδινε για μπουρμπουάρ μάλλον! Αλλά ρε φίλε 2.161.170€ σε έναν μόνο λογαριασμό… ποιος να ήταν άραγε… με την απορία θα μείνω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση του κ. Δαμιανίδη με την φωτογραφία της απόδειξης έγινε αμέσως viral, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από άλλους χρήστες της πλατφόρμας.

Ο καταιγισμός σχολίων στο Χ

Η ανάρτηση με την ξεχασμένη απόδειξη και το υπέρογκο ποσό προκάλεσε «χαμό» στα σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν ποικίλες αντιδράσεις. Πολλοί εξέφρασαν την έκπληξή τους για την ύπαρξη τόσο μεγάλων ποσών σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Το θέμα έγινε γρήγορα ένα από τα πιο συζητημένα στην πλατφόρμα, με το «μεγάλο κύμα σχολίων» να αναδεικνύει το ενδιαφέρον του κοινού για τέτοιου είδους απροσδόκητα περιστατικά. Η ιστορία της απόδειξης έδωσε αφορμή για χιούμορ και προβληματισμό.

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Ανάμεσα στα σχόλια που αναρτήθηκαν κάτω από τη δημοσίευση του Στέφανου Δαμιανίδη, ξεχώρισαν ορισμένα που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την κατάσταση ή να σχολιάσουν με χιουμοριστικό τρόπο. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο τυχερός του Τζόκερ».

Ένα άλλο σχόλιο ανέφερε με παιχνιδιάρικο ύφος: «εσύ την είχες και την έψαχνα», υποδηλώνοντας ότι θα ήθελε να είναι ο κάτοχος του λογαριασμού. Τέλος, ένας άλλος χρήστης σχολίασε με δόση ειρωνείας για την οικονομική κατάσταση: «Με αυτήν την ακρίβεια στις 10 του μηνός θα του έχουν τελειώσει».

Με πληροφορίες από: Gazzetta