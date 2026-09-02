Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα απάτης με τεχνητή νοημοσύνη και τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μια ασυνήθιστη περίπτωση διαδικτυακής απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα, με θύμα μία γυναίκα που πίστεψε ότι επικοινωνούσε απευθείας με τον διάσημο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι απατεώνες κατάφεραν να την πείσουν να τους στείλει χρήματα, χρησιμοποιώντας βιντεοκλήση με υλικό δημιουργημένο μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαδικτυακή επικοινωνία και η υπόσχεση βοήθειας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η κυρία Νικολίτσα, ξεκίνησε να συνομιλεί με τον δράστη μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, της παρουσιάστηκε η δυνατότητα να λάβει οικονομική βοήθεια από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου.

Για να μπορέσει να λάβει αυτά τα χρήματα, της ζητήθηκε να καταβάλει ένα συνολικό ποσό 100 ευρώ, το οποίο θα γινόταν σε δύο πληρωμές των 50 ευρώ μέσω της υπηρεσίας IRIS. Οι δράστες της υποσχέθηκαν ότι, αφού καταβάλει το ποσό, θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια χρήματα.

Η βιντεοκλήση που έπεισε το θύμα

Προκειμένου να καταστήσουν την ιστορία τους ακόμα πιο πιστευτή και να άρουν κάθε αμφιβολία, οι απατεώνες προχώρησαν σε βιντεοκλήση με το θύμα. Η γυναίκα είδε στην οθόνη της μια εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος φαινόταν να βρίσκεται μέσα σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο.

Ωστόσο, η κυρία Νικολίτσα δεν αντιλήφθηκε ότι το οπτικό υλικό που της παρουσιάστηκε δεν ήταν πραγματικό, αλλά είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά για να την εξαπατήσει.

Η μαρτυρία της κυρίας Νικολίτσας

Η ίδια η γυναίκα περιέγραψε πώς έπεσε στην παγίδα των απατεώνων. «Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης: «Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης».

Η συνειδητοποίηση της απάτης

Έχοντας πειστεί από την ψεύτικη βιντεοκλήση και τις υποσχέσεις, η γυναίκα έστειλε τελικά τα 100 ευρώ που της ζητήθηκαν. Λίγο αργότερα, διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούσε δεν ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά την αποστολή των χρημάτων, η κυρία Νικολίτσα συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα μιας καλά οργανωμένης διαδικτυακής απάτης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr