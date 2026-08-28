Ελάφι «εισέβαλε» σε γάμο στη Φλόριντα και έφαγε τα λουλούδια

Ένας πολυτελής παραθαλάσσιος γάμος στα νησιά Keys της Φλόριντα είχε έναν απρόσμενο και γλυκύτατο επισκέπτη, ο οποίος μάλιστα κατέστρεψε μέρος της διακόσμησης. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ένα σπάνιο ελάφι με λευκή ουρά, γνωστό με το όνομα «Rosy», έκανε την εμφάνισή του, προκαλώντας γέλια και έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Το ελάφι δεν δίστασε να καταβροχθίσει τις ανθοσυνθέσεις, κλέβοντας τις εντυπώσεις από το ζευγάρι.

Ο απρόσμενος επισκέπτης

Η ασυνήθιστη αυτή ιστορία εκτυλίχθηκε στα νησιά Keys της Φλόριντα, σε έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές θέρετρο Little Palm Island. Στην περιοχή αυτή ζει ένα σπάνιο είδος απειλούμενου ελαφιού με λευκή ουρά, καθιστώντας συνηθισμένο το φαινόμενο αυτά τα ευγενικά πλάσματα να ξεπροβάλλουν μέσα από τα δάση.

Έτσι, ένα από αυτά τα ελάφια, η «Rosy», αποφάσισε να κάνει μια απρόσκλητη εμφάνιση στον γάμο της Εστέλα Κιρκ και του Γκάβιν Γκούθρι, προσφέροντας μια αξέχαστη στιγμή στο ζευγάρι και τους καλεσμένους τους.

Η στιγμή της εμφάνισης

Η νύφη, Εστέλα Κιρκ, περιέγραψε στο PEOPLE τη στιγμή της εμφάνισης του ελαφιού. Όπως ανέφερε, βρισκόταν «περίπου στα μισά» της τελετής, όταν εκείνη και ο σύζυγός της «άρχισαν να ακούν τον κόσμο να γελάει». Τότε ήταν που παρατήρησαν τη Rosy, η οποία βρισκόταν λίγα μόλις βήματα μακριά τους και μασουλούσε μία από τις ανθοσυνθέσεις.

«Στην αρχή δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε επειδή ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι ο ένας στον άλλον και στην τελετή», δήλωσε η Εστέλα Κιρκ. «Προφανώς, το ελάφι, η Rosy, είχε βολευτεί για τα καλά και καταβρόχθιζε με την ψυχή της τις συνθέσεις των λουλουδιών μας».

Αντιδράσεις καλεσμένων και νύφης

Μόλις το ζευγάρι αντιλήφθηκε τον λόγο των γέλιων, δεν μπόρεσε παρά να γελάσει κι αυτό. Οι καλεσμένοι προσπαθούσαν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην τελετή, βλέποντας ταυτόχρονα τη Rosy να τρώει, όπως ανέφερε η νύφη, «δυστυχώς, μερικά πολύ ακριβά λουλούδια γάμου».

Παρά την απρόσμενη καταστροφή της διακόσμησης, η παρουσία του ελαφιού πρόσθεσε μια μοναδική νότα στην τελετή, η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η Rosy στην φωτογράφιση

Η περιπέτεια της Rosy δεν τελείωσε με την τελετή. Το σπάνιο ελάφι ενθουσιάστηκε τόσο με το «φαγητό» και την ατμόσφαιρα που στη συνέχεια συνόδευσε τους νεόνυμφους κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής τους στην παραλία.

«Τριγυρνούσε κοντά μας όσο βγάζαμε όλες τις φωτογραφίες μας και ένιωθε τόσο άνετα μαζί μας που μας άφησε ακόμη και να τη χαϊδέψουμε», κατέληξε η νύφη. Η Rosy παρέμεινε με το ζευγάρι μέχρι και την τελευταία τους φωτογραφία, ακριβώς τη στιγμή που άρχισε να βρέχει, ολοκληρώνοντας έτσι την απρόσμενη, αλλά γλυκιά της εμφάνιση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr