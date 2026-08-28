Απίστευτη γκάφα με στολή Μέρι Πόπινς: Παρέλαβε κοστούμι Κιμ Γιονγκ Ουν

Μια μητέρα από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη έκπληξη όταν παρέλαβε την παραγγελία για τη σχολική γιορτή της 10χρονης κόρης της. Αντί για τη στολή της Μέρι Πόπινς, την οποία είχε ζητήσει η μικρή για την «Μπουκ Γουίκ», το πακέτο περιείχε ένα κοστούμι που παρέπεμπε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μαζί με μια μάσκα με τη μορφή του. Το περιστατικό προκάλεσε αρχικά απογοήτευση στην οικογένεια, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε μια ιστορία που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παραγγελία και η απρόσμενη παράδοση

Η μητέρα είχε προβεί στην παραγγελία την Κυριακή 23 Αυγούστου, επιλέγοντας από την εταιρεία Κοστουμ Μποξ μια στολή με την ονομασία «Μιούζικαλ Νάνι Ντελούξ». Το κόστος της στολής ανερχόταν στα 59,99 αυστραλιανά δολάρια και προοριζόταν για την 10χρονη κόρη της, η οποία επιθυμούσε να ντυθεί ως η διάσημη νταντά Μέρι Πόπινς για τη σχολική της γιορτή.

Σύμφωνα με την περιγραφή, η στολή θα περιλάμβανε τα χαρακτηριστικά ρούχα και αξεσουάρ της Μέρι Πόπινς. Ωστόσο, όταν η οικογένεια άνοιξε το πακέτο, αντίκρισε ένα εντελώς διαφορετικό κοστούμι. Μέσα στο κουτί βρέθηκε μια μάσκα, η οποία στη συσκευασία της περιγραφόταν ως «μάσκα δικτάτορα», παραπέμποντας σαφώς στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η αντίδραση της μητέρας και η δημοσιοποίηση

Η μητέρα έμεινε άναυδη με την αναπάντεχη παράδοση και εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της. Άμεσα, έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία Κοστουμ Μποξ, εξηγώντας την κατάσταση. Τόνισε πως η κόρη της είχε την παρέλασή της σε μόλις δύο ημέρες και η λανθασμένη στολή είχε προκαλέσει μεγάλη στενοχώρια στη μικρή.

Η υπόθεση δεν άργησε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, όταν η παρουσιάστρια Ζακλίν Φέλγκεϊτ αποφάσισε να δημοσιεύσει φωτογραφίες της λανθασμένης παραγγελίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω της ανάρτησής της, ζήτησε από τους ακολούθους της να συνδράμουν την οικογένεια στην αναζήτηση μιας στολής Μέρι Πόπινς εγκαίρως, ώστε η 10χρονη να μπορέσει να συμμετάσχει στη σχολική της γιορτή.

Η απάντηση της εταιρείας και η αποκατάσταση

Η διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια της Κοστουμ Μποξ, Νίκι Γίμαν, αντέδρασε στην κατάσταση με αρκετή δόση χιούμορ. Αρχικά, αστειεύτηκε αναφέροντας πως «μια μικρή αλλά αποφασισμένη κομμουνιστική εξέγερση» είχε λάβει χώρα στην αποθήκη της εταιρείας. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι επρόκειτο για ένα ανθρώπινο λάθος, καθώς δύο ετικέτες διευθύνσεων είχαν αλλάξει κατά λάθος κατά τη διαδικασία αποστολής.

Η εταιρεία Κοστουμ Μποξ επικοινώνησε άμεσα με τη μητέρα, νωρίς το πρωί, για να διορθώσει το σφάλμα. Ετοίμασε μια νέα στολή Μέρι Πόπινς και την έστειλε με εξπρές ταχυδρομείο, με στόχο να φτάσει στην οικογένεια εγκαίρως για την παρέλαση της Παρασκευής. Παράλληλα, η εταιρεία ξεκίνησε την αναζήτηση του πελάτη που είχε αρχικά παραγγείλει τη μάσκα του Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς υπήρχε η πιθανότητα να είχε παραλάβει εκείνος τη στολή της Μέρι Πόπινς.

Το κύμα χιούμορ στα social media

Η απρόσμενη αυτή γκάφα προκάλεσε περισσότερο γέλιο παρά αγανάκτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση της εταιρείας ως εξαιρετική και επαινώντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το λάθος.

Δεν έλειψαν και τα αστεία σχόλια, με κάποιους χρήστες να προτείνουν χιουμοριστικά ότι η 10χρονη θα μπορούσε απλώς να εμφανιστεί στο σχολείο ως «Ανώτατη Ηγέτης». Άλλοι εξέφρασαν τη συμπάθειά τους στον άγνωστο πελάτη που ενδεχομένως περίμενε να παραλάβει τη μάσκα του Κιμ Γιονγκ Ουν και βρέθηκε με ένα κοστούμι της Μέρι Πόπινς, αναδεικνύοντας την αστεία πλευρά της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta