Λίβερπουλ: Σκαρφάλωσε σε στέγη σπιτιού για να μην συλληφθεί από την αστυνομία

Σε φωτογραφία αποτυπώθηκε η στιγμή που ένας άνδρας, ο οποίος επιχειρούσε να το σκάσει από την αστυνομία, κρύφτηκε σε σκεπή ακριβώς πάνω απ΄το κεφάλι ενός ενστόλου.

Ο 32χρονος Etmond Lika ήταν μπλεγμένος σε υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι στο Λίβερπουλ και σκαρφάλωσε στη σκεπή, ώστε να γλιτώσει της σύλληψης. Ένας αστυνομικός άνοιξε το παράθυρο για να ελέγξει το σημείο, με τον 32χρονο να βρίσκεται ακριβώς από πάνω του, ισορροπώντας στο παράθυρο.

Τελικώς εντοπίστηκε και συνελήφθη. Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη και δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες που τον βάρυναν. Όπως αποδείχθηκε ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, είχε διασχίσει τη Μάγχη με μια μικρή βάρκα πέρυσι και λάμβανε 100 λίρες την ημέρα για να μένει στο σπίτι, όπου βρέθηκαν τουλάχιστον 200 δενδρύλλια κάνναβης.

Η επεισοδιακή του σύλληψη είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά χθες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών.

Ο εισαγγελέας Christopher Hopkins είπε στο δικαστήριο πως κλειδαράς που εργαζόταν στο κτήριο παρατήρησε τα δενδρύλλια και ειδοποίησε την αστυνομία. Το ίδιο απόγευμα, αστυνομικοί πήγαν στο σημείο για έρευνα και διαπίστωσαν πως καλλιεργούνταν κάνναβη σε έξι δωμάτια.

Βρήκαν, επίσης, στοιχεία πως κάποιος ζούσε στο οίκημα. Εκείνη την ώρα, όμως, ο ένοικος ανέβαινε από τον φεγγίτη στη σκεπή για να μην τον πιάσουν. Το πλάνο του δεν πέτυχε, όμως.

«Τον προσέλαβε κάποιος για να τρέξει την επιχείρηση, είτε είχε να κάνει με την καλλιέργεια των φυτών είτε με οτιδήποτε άλλο» διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

Αρχικά ο 32χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με τα ναρκωτικά και παραδέχθηκε μόνο πως εισήλθε παράνομα στη χώρα, ελπίζοντας σε μία καλύτερη ζωή. Πλήρωσε 5000 ευρώ για το ταξίδι, αλλά δεν έδωσε καμία άλλη πληροφορία.

Η Olivia Beesley, συνήγορος υπεράσπισης, δήλωσε ότι στον πελάτη της προσφέρθηκαν 100 λίρες την ημέρα για να ζήσει στο ακίνητο και έφυγε από την Αλβανία για οικονομικούς λόγους. Η ίδια δήλωσε: «Θέλει να εργαστεί, αλλά γνωρίζει τώρα ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει μέσω της κατάλληλης οδού».

«Απλώς επιθυμεί να δεχθεί την ποινή του και κατανοεί ότι πρέπει να τιμωρηθεί για τέτοιου είδους παραβάσεις». Είπε ότι ζήτησε να παρακολουθήσει μαθήματα αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της κράτησής του και ότι ήταν άστεγος για μια εβδομάδα πριν διαπράξει το αδίκημα.

