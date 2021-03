Η Aegean έγραψε τον αριθμό 200 πάνω από την Πελοπόννησο

Με έναν πρωτότυπο τρόπο αεροσκάφος της Aegean Airlines τίμησε την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, κάνοντας εντυπωσιακούς ελιγμούς στον αέρα.

Ένα Airbus Α320 της εταιρείας ξεκινώντας από το Ελ. Βενιζέλος, πέταξε πάνω από την Πελοπόννησο, και κάνοντας ελιγμούς σχημάτισε τον αριθμό 200, όσα και τα χρόνια που έχουν περάσει από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η επετειακή πτήση ήταν και αυτή γεμάτη από κινήσεις συμβολισμού: Το αεροσκάφος πέταξε περίπου στα 20.000 πόδια πάνω από τον τόπο που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, ενώ και ο αριθμός της πτήσης παρέπεμπε στην Επανάσταση καθώς επιλεχθηκε το Α3 1821.

Στην πορεία του το αεροσκάφος ξεκίνησε να σχηματίζει το 200, πετώντας πάνω από την Αρχαία Ολυμπία, τα Καλάβρυτα, την Κόρινθο, το Άργος και τα ιστορικά Δερβενάκια.

Aegean Airlines is celebrating 200 years of independence, drawing a huge 200 in the sky https://t.co/owXmvmj0Js pic.twitter.com/5mVt3lin9d