Το «Σύνδρομο της Πρώτης Εβδομάδας»: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι και πώς να «επανεκκινήσετε» τον εγκέφαλό σας

Δεν φταίει μόνο το φαγητό των εορτών – Η επιστημονική εξήγηση για τη μελαγχολία του Ιανουαρίου και 3 έξυπνες κινήσεις για να βρείτε ξανά την ενέργειά σας.

Η πρώτη εβδομάδα του χρόνου είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη. Μετά τη λάμψη των εορτών, η επιστροφή στην πραγματικότητα της 5ης Ιανουαρίου συνοδεύεται συχνά από αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν Post-Holiday Blues. Στο Madata.gr, αναλύουμε πώς θα ξεπεράσετε το «τέλμα» και θα ξεκινήσετε τη χρονιά με πραγματική ορμή.

1. Η παγίδα των «μεγάλων στόχων»

Ο κύριος λόγος που νιώθουμε αποτυχία ήδη από τις πρώτες μέρες είναι οι εξωπραγματικοί στόχοι. Αντί να υποσχεθείτε στον εαυτό σας «δίαιτα και γυμναστήριο κάθε μέρα», ξεκινήστε με τον κανόνα των 10 λεπτών: Δεσμευτείτε για 10 λεπτά περπάτημα ή οργάνωση του σπιτιού. Η νίκη της μικρής διάρκειας «πυροδοτεί» τη ντοπαμίνη στον εγκέφαλο.

2. Το «Digital Detox» του απογεύματος

Οι ειδήσεις για την κακοκαιρία, τα διεθνή γεγονότα και η συνεχής ροή πληροφοριών κουράζουν το νευρικό σύστημα. Μετά τις 21:00, βάλτε το κινητό σε λειτουργία "Do Not Disturb". Ο ποιοτικός ύπνος αυτή την εβδομάδα είναι το μοναδικό «φάρμακο» για τη συγκέντρωση που χρειάζεστε στη δουλειά.

3. Φως και Φύση (ακόμα και με συννεφιά)

Παρά την επιδείνωση του καιρού που αναμένεται για τα Θεοφάνια, η έκθεση στο φυσικό φως το πρωί –έστω και για 15 λεπτά– ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι. Βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης, της ορμόνης που καταπολεμά τη μελαγχολία του χειμώνα.

