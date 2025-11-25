Υποχρεωτικές αλυσίδες τον χειμώνα: Πότε ενεργοποιείται το μέτρο και ποιο πρόστιμο απειλεί τους οδηγούς

Από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, οι ελληνικοί δρόμοι μπορούν να μεταμορφωθούν μέσα σε λίγα λεπτά λόγω παγετού ή ξαφνικών χιονοπτώσεων. Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες σχετικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και άλλων ισοδύναμων μέσων, ώστε η κυκλοφορία να παραμένει ασφαλής σε χειμερινές συνθήκες.

Η συμμόρφωση δεν αφορά μόνο την αποφυγή προστίμου, αλλά πάνω απ’ όλα την προστασία των οδηγών και των συνοδηγών τους.



Τι προβλέπει ο ΚΟΚ – Πότε είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 81, παρ. 26 και 27) και το ΦΕΚ 1144/Β/14.03.2022, τα οχήματα οφείλουν να διαθέτουν αντιολισθητικά μέσα μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν και υπάρχει επίσημη απόφαση από την Τροχαία ή την Πολιτική Προστασία.

Αυτό σημαίνει ότι:

Η υποχρέωση δεν ισχύει για κάθε ημέρα της περιόδου Οκτωβρίου–Απριλίου.

Ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος ολισθηρότητας (χιόνι, παγετός).

Οι οδηγοί πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και να ξέρουν πώς χρησιμοποιείται.

Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 80 ευρώ.



Ποια μέσα θεωρούνται νόμιμα

Οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν:

Μεταλλικές αντιολισθητικές αλυσίδες

Χιονοκουβέρτες (υφασμάτινα αντιολισθητικά καλύμματα)

Χειμερινά ελαστικά με το «αλπικό» σύμβολο και ένδειξη M+S (Mud & Snow)

Όλα τα παραπάνω είναι νόμιμα, αρκεί να είναι πιστοποιημένα, να ταιριάζουν στο μέγεθος των ελαστικών και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Η υποχρέωση δεν είναι συνεχής – Πότε ΔΕΝ χρειάζονται αλυσίδες

Εφόσον δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση από τις αρμόδιες αρχές και δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις ή παγετός, ο οδηγός δεν υποχρεούται να έχει αλυσίδες στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, για όσους κινούνται συχνά σε ορεινούς ή ημιορεινούς δρόμους, η προληπτική προετοιμασία είναι πάντα σοφή επιλογή, καθώς ο καιρός σε αυτές τις περιοχές μπορεί να αλλάξει απότομα.



Τι οφείλει να γνωρίζει ο οδηγός

Η νομοθεσία δεν αρκείται στην απλή κατοχή του εξοπλισμού. Προϋποθέτει ότι ο οδηγός:

ξέρει πώς τοποθετούνται οι αλυσίδες,

έχει επιλέξει το σωστό μέγεθος,

τις διατηρεί σε καλή κατάσταση,

και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει άμεσα εάν το απαιτήσει η Πολιτική Προστασία.

Η αδυναμία σωστής χρήσης μπορεί να καθυστερήσει την κυκλοφορία και να δημιουργήσει κινδύνους για όλους.



Γιατί είναι τόσο σημαντική η συμμόρφωση

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση.

Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες:

αποτρέπουν ατυχήματα,

διευκολύνουν την κυκλοφορία,

μειώνουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού οδηγών και επιβατών,

αποφεύγουν το φαινόμενο «μπλοκαρισμένων» δρόμων από ακινητοποιημένα οχήματα.

Γι’ αυτό και οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ενημέρωση και στην υπεύθυνη οδήγηση.



Ο χειμώνας θέλει προετοιμασία

Η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας, η προμήθεια των κατάλληλων αλυσίδων και ο σωστός έλεγχος του οχήματος πριν από κάθε διαδρομή αποτελούν βασικά στοιχεία της ασφαλούς χειμερινής οδήγησης.

Με άλλα λόγια, ο εξοπλισμός δεν είναι αγγαρεία — είναι η ασπίδα μας απέναντι σε απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες.

