ΑΕΚ: Δύσκολη η πρόκριση μετά τη βαριά ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι

Δύσκολη γίνεται η αποστολή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, μετά την ήττα με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με την Ένωση να καλείται πλέον να αναζητήσει πολύτιμους βαθμούς στις εναπομείνασες αναμετρήσεις.

Η αναμέτρηση στο «Έτιχαντ»

Στον αγώνα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, η ΑΕΚ προσπάθησε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στους Άγγλους. Παρά την προσπάθεια, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να αποφύγει τη βαριά ήττα.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Φιλ Φόντεν, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

Το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Η συγκομιδή βαθμών σε αυτές τις αναμετρήσεις αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια της πορείας της.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, την Κόμο εκτός έδρας, τη Γαλατάσαραϊ εντός έδρας, τη Ρόμα εντός έδρας και την Μπορούσια Ντόρτμουντ εκτός έδρας.

Οι πιθανότητες πρόκρισης σύμφωνα με τα δεδομένα

Τα δεδομένα σχετικά με τις πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ αποτυπώνονται και στις εκτιμήσεις της πλατφόρμας Football Meets Data. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η Ένωση έχει αυτή τη στιγμή 26,8% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη 24άδα.

Αυτό το ποσοστό αφορά την εξασφάλιση της συνέχειας της ομάδας στη διοργάνωση. Αντίθετα, οι πιθανότητες για την παρουσία της ΑΕΚ στην πρώτη οκτάδα, η οποία οδηγεί απευθείας στους «16», είναι σημαντικά περιορισμένες, φτάνοντας μόλις το 0,5%.

Ο ρόλος των βαθμών για τη συνέχεια

Η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους τρεις βαθμούς. Η συγκομιδή βαθμών στις εναπομείνασες αναμετρήσεις αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την αύξηση των πιθανοτήτων πρόκρισης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Football Meets Data, εάν η ΑΕΚ καταφέρει να φτάσει τους εννέα βαθμούς, οι πιθανότητες πρόκρισης διαμορφώνονται στο 31,5%. Με δέκα βαθμούς, το ποσοστό ανεβαίνει σημαντικά στο 85,15%. Τέλος, στους έντεκα βαθμούς οι εκτιμήσεις δίνουν σχεδόν βέβαιη παρουσία στην επόμενη φάση, με τις πιθανότητες να αγγίζουν το 99%.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr