Η ΕΛ.ΑΣ. σε ετοιμότητα για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη περίπου 3.000 αστυνομικών, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και drones για την επιτήρηση από αέρος. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δηλώνουν καθησυχαστικοί, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για «πολεμικές προετοιμασίες» από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός οριστικοποιήθηκε κατά τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 3.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν ειδικές υπηρεσίες, όπως οι διμοιρίες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ, οι δικυκλιστές της ΔΡΑΣΗ και η ΟΠΚΕ, με στόχο την παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης επεισοδίων.

Βασικός στόχος είναι η αποτροπή επεισοδίων, μέσω δεκάδων σημείων προληπτικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στο να μπλοκάρουν άτομα που ενδέχεται να προσπαθήσουν να φτάσουν στο συλλαλητήριο «οπλισμένα» με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες ή άλλα παράνομα αντικείμενα. Επίσης, θα ελέγχονται άτομα που έχουν ιστορικό βίαιων επεισοδίων. Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα διαδραματίσουν και οι αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι θα παρατηρούν, θα ενημερώνουν και θα προβαίνουν σε ελέγχους όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Επιτήρηση από αέρος και «Αίαντες»

Πέρα από την επίγεια παρουσία, η επιτήρηση του κέντρου της Αθήνας θα γίνεται και από αέρος. Drones θα μεταφέρουν συνεχώς ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., οι γνωστοί «Αίαντες», με την προσδοκία να μην χρειαστεί η παρέμβασή τους.

Οι εκτιμήσεις των αρχών

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δηλώνουν καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν «πολεμικές προετοιμασίες» από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αυτό συμβαίνει παρά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, τα Τίρανα, αλλά και κάποιες ημέρες στην Ιταλία. Τα επεισόδια αυτά χαρακτηρίστηκαν από τη συμμετοχή νεαρών ατόμων, χιλιάδες συλλήψεις, εκατοντάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες φθορές.

Ένας από τους λόγους για την εκτίμηση αυτή είναι ότι αρκετά άτομα που θεωρούνται καθοδηγητές βρίσκονται εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Ως εκ τούτου, θεωρείται δύσκολο να ρισκάρουν μια νέα σύλληψη, η οποία θα σήμαινε την επιστροφή τους σε κάποιο κατάστημα κράτησης.

Προσοχή για παρεισφρήσεις

Παρόλο που το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛ.ΑΣ. δεν καταγράφει κινήσεις που να προμηνύουν εκτεταμένα επεισόδια τύπου Γαλλίας, δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός. Θεωρείται σίγουρο ότι κουκουλοφόροι θα επιχειρήσουν να παρεισφρήσουν ανάμεσα στους μαθητές και τους φοιτητές. Σκοπός τους θα είναι να τους παρασύρουν σε περίπτωση εκδήλωσης επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr