Η Ολλανδή δημιουργός υψηλής ραπτικής, Iris van Herpen, συγκαταλέγεται φέτος στους διακεκριμένους σχεδιαστές μόδας που συμμετέχουν στο Design Miami. Πρόκειται για μία σημαντική παρουσία σε ένα κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός του design. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, η van Herpen θα παρουσιάσει ένα γλυπτό μεγάλης κλίμακας, το οποίο συνδυάζει διάφορα υλικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Παράλληλα με τη συμμετοχή της, η Iris van Herpen επιλέχθηκε να λάβει το «Perrier-Jouët Design for Nature Award», μια νέα και σημαντική διάκριση που θεσπίζεται για πρώτη φορά στον χώρο.

Η συμμετοχή στο Design Miami

Η Iris van Herpen, γνωστή για την καινοτόμο προσέγγισή της στην υψηλή ραπτική, συμμετέχει φέτος στο Design Miami. Αυτή η διεθνής διοργάνωση αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τον χώρο του design. Οι εργασίες του Design Miami θα διεξαχθούν από την 1η έως τις 6 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας του design.

Το Design Miami είναι ένας θεσμός που συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους δημιουργούς από διάφορους τομείς του design. Επιπλέον, προσελκύει σημαντικούς συλλέκτες έργων τέχνης και design, καθώς και επιμελητές από όλο τον κόσμο. Η παρουσία της Ολλανδής δημιουργού σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναδεικνύει την αναγνώριση του έργου της και τη συμβολή της στην εξέλιξη του σύγχρονου design.

Το γλυπτό υψηλής ραπτικής

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Design Miami, η Iris van Herpen θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό γλυπτό μεγάλης κλίμακας. Το έργο αυτό αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς της διοργάνωσης, λόγω του πρωτοποριακού του χαρακτήρα και της σύνθεσης των υλικών του. Η δημιουργός φημίζεται για την ικανότητά της να μετατρέπει την υψηλή ραπτική σε μορφή τέχνης.

Το γλυπτό χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό τριών διαφορετικών υλικών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί διάφανο τούλι, γνωστό και ως illusion tulle, το οποίο προσδίδει μια αίσθηση ελαφρότητας και διαφάνειας. Παράλληλα, ενσωματώνει εμπριμέ μετάξι, προσφέροντας πλούσια υφή και σχέδια στο έργο. Τέλος, στοιχεία από βιτρό συμπληρώνουν τη σύνθεση, δημιουργώντας ένα παιχνίδι φωτός και χρωμάτων, που αναδεικνύει την καλλιτεχνική της προσέγγιση.

Νέα διάκριση για την Ολλανδή δημιουργό

Πέρα από την παρουσία της στο Design Miami, η Iris van Herpen θα λάβει μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική διάκριση. Η Ολλανδή δημιουργός επιλέχθηκε ως η πρώτη στην ιστορία του «Perrier-Jouët Design for Nature Award» στην οποία θα απονεμηθεί το συγκεκριμένο βραβείο. Αυτή η νέα διάκριση θεσπίζεται φέτος για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας παράδοσης αναγνώρισης στον χώρο του design.

Το «Perrier-Jouët Design for Nature Award» αναδεικνύει τη σημασία της καινοτομίας και της σύνδεσης του design με τη φύση. Η επιλογή της Iris van Herpen ως πρώτης βραβευθείσας υπογραμμίζει την αναγνώριση του έργου της και της φιλοσοφίας της. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την καριέρα της δημιουργού, επιβεβαιώνοντας την επιρροή της και την πρωτοποριακή της σκέψη στον παγκόσμιο χώρο του design.

Με πληροφορίες από: Topontiki