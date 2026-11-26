Η Αθηνά Οικονομάκου, σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στην Ξένια Ιωάννου για το τεύχος Δεκεμβρίου 2026 του InStyle Greece, το οποίο κυκλοφόρησε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε σε σημαντικές πτυχές της προσωπικής της ζωής. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τον προσωπικό ορισμό που δίνει στο μυστήριο, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας που την οδήγησε σε μια αναγκαία αναθεώρηση της φροντίδας του εαυτού της.

Ο προσωπικός ορισμός του γάμου

Στη συνέντευξή της, η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε τη δική της οπτική για τον γάμο, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει πως αλλάζει απαραίτητα κάτι στην ουσία μιας σχέσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στη δική της καθημερινότητα, ο γάμος δεν επέφερε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Υπογράμμισε πως αν δύο άνθρωποι είναι ήδη συνειδητά μαζί, αγαπιούνται και επιλέγουν να πορεύονται από κοινού, αυτή η κατάσταση δεν μεταβάλλεται επειδή παντρεύτηκαν.

Ωστόσο, η ηθοποιός εξέφρασε την εκτίμησή της για την ιδέα του γάμου ως μιας κοινής πορείας και δέσμευσης που αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Το περιέγραψε ως μια διαδικασία όπου χτίζεις κάτι μαζί με έναν άνθρωπο μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο. Διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως ο γάμος δημιουργεί την αγάπη ή κάνει μια σχέση πιο δυνατή από μόνος του, αλλά μπορεί να προσφέρει έναν όμορφο, συμβολικό τρόπο για να επιβεβαιωθεί η επιλογή να είσαι με τον άλλον.

Η εμπειρία του γάμου ως γιορτή

Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη χαρά που της προσέφερε το πάρτι του γάμου της. Αυτό που της έχει μείνει περισσότερο ανεξίτηλο από εκείνη την ημέρα είναι η αίσθηση ότι είχαν γύρω τους όλους τους ανθρώπους που αγαπούν και ότι μπορούσαν να ζήσουν τη στιγμή χωρίς άγχος και υποχρεώσεις.

Η επιθυμία της ήταν ο γάμος τους να είναι μια πραγματική γιορτή, όπου θα μπορούσαν να χορέψουν, να γελάσουν και να δημιουργήσουν αναμνήσεις μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους. Κατέληξε λέγοντας πως αυτό είναι τελικά που μένει: όχι τόσο οι λεπτομέρειες της ημέρας, όσο το πώς ένιωσε κανείς και οι στιγμές που μοιράστηκε με τους ανθρώπους του.

Η στροφή στην αυθεντικότητα

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε και για την προσωπική της εξέλιξη, τονίζοντας την απόφασή της να δείχνει πλέον πιο αυθεντικές πλευρές του εαυτού της. Η ηθοποιός περιέγραψε πως έχει αφήσει πίσω της την ανάγκη προβολής μιας «τέλειας» εικόνας, μια τάση που επικρατούσε περισσότερο στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Το μήνυμα του σώματος και η ρήξη μηνίσκου

Ένα σημαντικό σημείο της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη ενός ξαφνικού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε η Αθηνά Οικονομάκου. Συγκεκριμένα, υπέστη ολική ρήξη μηνίσκου, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Η ίδια εξήγησε ότι ένιωσε πως το σώμα της «έβαλε φρένο», καθώς η ίδια δεν έδινε στον εαυτό της την άδεια να σταματήσει και να ξεκουραστεί.

Αυτό το γεγονός την έκανε να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να φροντίσει επιτέλους τον εαυτό της, με την ίδια επιμέλεια που φρόντιζε όλα τα υπόλοιπα στη ζωή της. Η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως ένα σημαντικό μήνυμα για την προτεραιότητα της προσωπικής ευεξίας.

Η ζωή σε δύο πόλεις και τα νέα σχέδια

Πέρα από τις προσωπικές αποκαλύψεις, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά της, η οποία μοιράζεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες πόλεις: την Αθήνα και το Μιλάνο. Επιπλέον, η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε και τα νέα της επαγγελματικά βήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η συγγραφή του πρώτου της παιδικού βιβλίου, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική πορεία.

Με πληροφορίες από: Newsit