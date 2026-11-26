Τριάντα πέντε χρόνια κοινής ζωής συμπλήρωσαν η δημοφιλής τραγουδίστρια Σίντι Λόπερ και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Θόρντον. Η καλλιτέχνιδα γιόρτασε την επέτειό τους με μια νοσταλγική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανατρέχοντας στις πρώτες στιγμές της σχέσης τους. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Off and Running», παντρεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου 1991 και έχει αποκτήσει έναν γιο.

Η επέτειος και η νοσταλγική ανάρτηση

Η Σίντι Λόπερ, με αφορμή τα 35 χρόνια γάμου της με τον Ντέιβιντ Θόρντον, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ξεχωριστή φωτογραφία από το παρελθόν. Η ανάρτηση αυτή σηματοδότησε την επέτειο της κοινής τους πορείας, προσφέροντας μια ματιά στις απαρχές της σχέσης τους.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η 73χρονη καλλιτέχνιδα ήταν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, όπου το ζευγάρι είχε παραβρεθεί στην προβολή της ταινίας «Miller’s Crossing». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Lincoln Center, συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου 1990. Αυτή η χρονιά ήταν καθοριστική, καθώς τότε γνωρίστηκαν και ξεκίνησε η κοινή τους ζωή.

Η αρχή μιας φιλίας που έγινε έρωτας

Η πρώτη συνάντηση της Σίντι Λόπερ με τον Ντέιβιντ Θόρντον πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Off and Running». Η ταινία αυτή κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1991, σηματοδοτώντας την απαρχή της σχέσης τους.

Αρχικά, η σχέση τους αναπτύχθηκε σε φιλικό επίπεδο, με τους δύο καλλιτέχνες να μοιράζονται κοινές στιγμές και ενδιαφέροντα. Ωστόσο, αυτή η φιλία δεν άργησε να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο και βαθύ έρωτα, θέτοντας τις βάσεις για την κοινή τους ζωή.

Οι αποκαλύψεις της Σίντι Λόπερ

Σε μια συνέντευξή της στον Independent το 1992, η Σίντι Λόπερ είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη γνωριμία της με τον Ντέιβιντ Θόρντον. Η ίδια είχε δηλώσει ότι η συνάντηση με τον ηθοποιό άλλαξε εντελώς τη ζωή της, προσδίδοντάς της μια νέα διάσταση.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς άρχισε να του αφήνει πειρακτικά σημειώματα, μια κίνηση που ενίσχυσε την επικοινωνία τους. Οι κοινές τους έξοδοι για δείπνο και οι νυχτερινές βόλτες στην παραλία συνέβαλαν στο να έρθουν ακόμη πιο κοντά, χτίζοντας μια ισχυρή σύνδεση.

Όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια, μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες συνειδητοποίησε πόσο έντονα συναισθήματα είχε αναπτύξει για εκείνον. Αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της σχέσης τους.

Αμοιβαία αγάπη και η πρόταση γάμου

Η αγάπη μεταξύ της Σίντι Λόπερ και του Ντέιβιντ Θόρντον ήταν αμοιβαία και βαθιά. Ο ηθοποιός, μιλώντας για τη σχέση τους, είχε δηλώσει ότι η τραγουδίστρια τον αγαπούσε «τόσο ολοκληρωτικά όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό», υπογραμμίζοντας το μέγεθος του συναισθήματός της.

Η σχέση τους εξελίχθηκε τόσο γρήγορα που μόλις δύο εβδομάδες αφότου έγινε ερωτική, το ζευγάρι είχε αρχίσει ήδη να συζητά το ενδεχόμενο του γάμου. Ο αρραβώνας τους πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, επισφραγίζοντας την απόφασή τους να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Ο γάμος στη Νέα Υόρκη

Ο γάμος της Σίντι Λόπερ και του Ντέιβιντ Θόρντον τελέστηκε στη Νέα Υόρκη, στις 24 Νοεμβρίου 1991. Η ημερομηνία αυτή σηματοδότησε την επίσημη ένωση του ζευγαριού και την έναρξη της κοινής τους οικογενειακής ζωής.

Για την τελετή του γάμου τους, το ζευγάρι επέλεξε έναν χώρο συνάθροισης των Κουάκερων. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς αντανακλούσε τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους.

Η Σίντι Λόπερ και ο Ντέιβιντ Θόρντον επιθυμούσαν η φιλία και η ανεκτικότητα να αποτελέσουν το κεντρικό μήνυμα της ημέρας του γάμου τους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνους, δεδομένου ότι οι φίλοι τους προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, είχαν ποικίλες πολιτικές πεποιθήσεις και διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς, και ήθελαν όλοι να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί.

Με πληροφορίες από: Enikos